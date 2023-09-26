"Я люблю твої очі у мрії": Марина Порошенко віршами класика привітала чоловіка з 58-річчям

Тамара Кудрявченко 26 вересня, 09:30

26-го вересня колишньому президенту Петру Порошенку виповнилося 58 років. І однією з перших у мережі його традиційно привітала дружина - Марина Порошенко. 

Депутатка Київради присвятила чоловіку вірші Андрія Малишка та виклала фото разом з іменинником.

"Я люблю твої очі у мрії

Ті, що глянули в душу колись,

В них мої сподівання й надії

Дивним карбом на вік запеклись"

З днем народження, коханий. Нехай здійсниться твоя найбільша мрія - Україна якнайшвидше переможе!", - написала Марина.

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Нагадаємо, 1-го лютого Марині Порошенко виповнилося 60, і чоловік з цієї нагоди засвітив у мережі кумедний фемілі-лук з котиками.

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