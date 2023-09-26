"Я люблю твої очі у мрії": Марина Порошенко віршами класика привітала чоловіка з 58-річчям

26-го вересня колишньому президенту Петру Порошенку виповнилося 58 років. І однією з перших у мережі його традиційно привітала дружина - Марина Порошенко.

Депутатка Київради присвятила чоловіку вірші Андрія Малишка та виклала фото разом з іменинником.

"Я люблю твої очі у мрії



Ті, що глянули в душу колись,

В них мої сподівання й надії

Дивним карбом на вік запеклись"

З днем народження, коханий. Нехай здійсниться твоя найбільша мрія - Україна якнайшвидше переможе!", - написала Марина.

Марина з Петром нещодавно відзначили 39-річчя шлюбу

Нагадаємо, 1-го лютого Марині Порошенко виповнилося 60, і чоловік з цієї нагоди засвітив у мережі кумедний фемілі-лук з котиками.