"Я люблю твої очі у мрії": Марина Порошенко віршами класика привітала чоловіка з 58-річчям
26-го вересня колишньому президенту Петру Порошенку виповнилося 58 років. І однією з перших у мережі його традиційно привітала дружина - Марина Порошенко.
Депутатка Київради присвятила чоловіку вірші Андрія Малишка та виклала фото разом з іменинником.
"Я люблю твої очі у мрії
Ті, що глянули в душу колись,
В них мої сподівання й надії
Дивним карбом на вік запеклись"
З днем народження, коханий. Нехай здійсниться твоя найбільша мрія - Україна якнайшвидше переможе!", - написала Марина.
Нагадаємо, 1-го лютого Марині Порошенко виповнилося 60, і чоловік з цієї нагоди засвітив у мережі кумедний фемілі-лук з котиками.
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