Порошенко з нагоди 59-річчя показав, після якого цілунку має сили гори зрушити
26-го вересня експрезидент Петро Порошенко святкує свої 59-річчя. Іменинник продемонстрував, як - вельми приємно - розпочався його святковий день.
Фото, де його цілує в щоку дружина Марина, політик поділився у Facebook.
"Найкращий початок дня народження. Після твого поцілунку є сили і гори зрушити!", - запевнив він.
Марина, як і щороку, присвятила чоловікові вітальний допис у соцмережі.
Нагадаємо, на початку вересня Порошенки відсвяткували 40-ву річницю свого шлюбу.
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