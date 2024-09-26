Порошенко з нагоди 59-річчя показав, після якого цілунку має сили гори зрушити

Марія Ткаченко 26 вересня, 10:00
Петро Порошенко
Фото з Facebook Порошенка

26-го вересня експрезидент Петро Порошенко святкує свої 59-річчя. Іменинник продемонстрував, як - вельми приємно - розпочався його святковий день.

Фото, де його цілує в щоку дружина Марина, політик поділився у Facebook.

Петро Порошенко і його дружина Марина

Марина привітала чоловіка з днем народження поцілуночком

"Найкращий початок дня народження. Після твого поцілунку є сили і гори зрушити!", - запевнив він.

Марина, як і щороку, присвятила чоловікові вітальний допис у соцмережі.

Нагадаємо, на початку вересня Порошенки відсвяткували 40-ву річницю свого шлюбу.

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