Порошенко з нагоди 59-річчя показав, після якого цілунку має сили гори зрушити

26-го вересня експрезидент Петро Порошенко святкує свої 59-річчя. Іменинник продемонстрував, як - вельми приємно - розпочався його святковий день.

Фото, де його цілує в щоку дружина Марина, політик поділився у Facebook.

Марина привітала чоловіка з днем народження поцілуночком

"Найкращий початок дня народження. Після твого поцілунку є сили і гори зрушити!", - запевнив він.

Марина, як і щороку, присвятила чоловікові вітальний допис у соцмережі.

Нагадаємо, на початку вересня Порошенки відсвяткували 40-ву річницю свого шлюбу.