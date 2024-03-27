Стало відомо, під яким номером Україна виступить на Євробаченні-2024
Організатори Євробачення-2024 провели традиційне жеребкування для визначення черги виступів всіх учасників.
За результатами, представники від України alyona alyona та Jerry Heil змагатимуться за перемогу у першому піфвіналі під номером п'ять.
Про це повідомили на офіційному сайті suspilne.eurovision.
Окрім України, у першому півфіналі виступлять також країни-засновниці "Євробачення". Зокрема, Велика Британія, Німеччина та Швеція.
Нагадаємо, Євробачення відбудеться у травні в шведському місті Мальме. Перший і другий півфінали пройдуть 7 та 9 травня, а грандфінал - 11 травня. Україна виступатиме у першому півфіналі Євробачення.
З 25-го березня розпочалося голосування щодо відбору складу національного журі на конкурс. Долучитись до опитування і зробити вибір українці можуть у застосунку "Дія".
Данилко, Джамала чи Коляденко: у Дії запустили опитування щодо складу журі Нацвідбору на Євробачення 2024
Збій Дії, вагітна Джамала та Данилко у вушках: як пройшов Нацвідбір на Євробачення-2024. Відео
Несподіваний конкурент: хто посунув Україну з першого місця в букмекерському рейтингу Євробачення-2024