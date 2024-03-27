Стало відомо, під яким номером Україна виступить на Євробаченні-2024

Організатори Євробачення-2024 провели традиційне жеребкування для визначення черги виступів всіх учасників.

За результатами, представники від України alyona alyona та Jerry Heil змагатимуться за перемогу у першому піфвіналі під номером п'ять.

Про це повідомили на офіційному сайті suspilne.eurovision.

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Окрім України, у першому півфіналі виступлять також країни-засновниці "Євробачення". Зокрема, Велика Британія, Німеччина та Швеція.

Нагадаємо, Євробачення відбудеться у травні в шведському місті Мальме. Перший і другий півфінали пройдуть 7 та 9 травня, а грандфінал - 11 травня. Україна виступатиме у першому півфіналі Євробачення.

З 25-го березня розпочалося голосування щодо відбору складу національного журі на конкурс. Долучитись до опитування і зробити вибір українці можуть у застосунку "Дія".