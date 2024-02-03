Збій Дії, вагітна Джамала та Данилко у вушках: як пройшов Нацвідбір на Євробачення-2024. Відео

У суботу, 3 лютого відбувся фінал Національного відбору на Євробачення 2024. Але через активне голосування стався збій у Дії, яку не вдавалося відновити протягом кількох годин. Тому результати стануть відомі лише 4-го лютого.

Після виступу всіх учасників і зіркових гостей, о 20.30 ведучі оголосили про відкриття ліній для голосування. О 21.20 лінії довелося закрити, бо у Дії повідомили, що через навантаження виникли технічні проблеми.

Пізніше ведучі оголосили, що після відновлення роботи застосунку голосування триватиме до 19.00 4 лютого. Прямий ефір розпочнеться о 19.05, і тоді нарешті повідомлять, хто поїде на Євробачення від України.

До речі, виступи учасників Нацвідбору були записані напередодні, проте голосування за переможця було проведено в прямому ефірі.

Ведучими Нацвідбору були шоумен Тімур Мірошніченко, співачка Юлія Саніна та комік Василь Байдак. У журі фіналу сиділи музиканти Андрій Данилко, Джамала та Сергій Танчинець.



Фінал відкривала переможниця Євробачення 2004, 50-річна Руслана з піснею "Дикі танці".

Зауважимо, що цього року трансляцію вперше перекладали мовою жестів.

Також під час фіналу глядачі, ведучі та журі вшанували хвилиною мовчання загиблих у війні українців.

Перед початком виступів учасників Нацвідбору 2024 року на сцені заспівали учасники Євробачення-2023, гурт TVORCHI з піснею "Heart of steel".

Коментуючи виступ першого учасника YAKTAK, Андрій Данилко підкреслив, що вперше говорить на Нацвідборі українською.

Цікавим був і образ члена журі — він одягнув на свою кепку вушка Міні-Маус.

Співачка Ingret, яка виступала у фіналі під номером 2, присвятила свою пісню батьку, чоловіку та брату, які захищають Україну на фронті. За її словами, це найменше, що вона може зробити, а також таким чином хотіла підтримати жінок, які чекають своїх чоловіків з передової.

Під номером 6 виступив дует Jerry Heil та alyona alyona.

"Я відразу, коли почув цю пісню, я її не виключив. Я одразу подумав, що це конкурсна пісня Євробачення", - прокоментував виступ Данилко.

"Це історичний момент для Євробачення, коли дві топові співачки об'єдналися і зробили таку пісню. В цьому абсолютна перемога. Єдине, що для мене тема релігії дуже така... обережно треба бути", - додала Джамала.

Данилко розкритикував виступ восьмої учасниці SKYLERR. Він зазначив, що для нього пісня була нудною. Джамала заявила, що трек "клішований" та очікуваний, але їй сподобалася.

Пісню останнього гурту NAHABA Данилко порівняв з треком російського гурту Тату. Втім інші судді не погодилися з такими висновками.

До того ж, самі учасники запевнили, російським хітом не надихалися.

Під час голосування на сцені виступили фіналісти Нацвідбору на дитяче Євробачення разом з співачкою Світланою Тарабаровою.

Також на Нацвідборі виступила членкиня журі, переможниця Євробачення 2016 Джамала. За кілька годин до початку фіналу вона повідомила про те, що чекає на третю дитину.

Заспівала пісню "Троянди" на сцені фіналу Нацвідбору й Тіна Кароль.

Тіна навмисно відмовилася від звичного образу попдіви і проникливо виконала свою нову пісню



Фінал Нацвідбору закрили спільним номером музичного продюсера Дмитра Шурова та всіх фіналістів. Вони виконали сет пісень композитора Володимира Івасюка.

Нагадаємо, Євробачення-2024 пройде у Швеції, в Мальме. Перший і другий півфінали відбудуться 7 та 9 травня (Україна виступатиме у першому півфіналі Євробачення), а грандфінал — 11 травня.



Як відомо, Румунія відмовилася від участі у пісенному конкурсі. Натомість вперше за 31 рік на сцену Євробачення 2024 вийде представниця від Люксембургу.



