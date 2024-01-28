"Ми всі робимо помилки": Потап заінтригував роздумами про вибачення і показав песика Каменських

42-річний репер Потап в Instagram опублікував філософський пост про вибачення та фото собаки своєї дружини, Насті Каменських.

Спочатку репер написав текст у пості англійською, а потім вже українською. За словами зірки, кожна людина робить помилки, й коли приходить час просити вибачення, складно знайти слова.

"Знайти правильні слова стає складним випробуванням, як підкорення гір. Зізнатися у своїх помилках, сказати “Вибач” нелегко для всіх, і це нормально. Це вимагає сміливості й покори, щоб взяти на себе відповідальність за свої дії", - йдеться у пості.

Цікаво, що мав на увазі Потап, коли публікував свій пост?

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Він також додав, що вибачення - це не слабкість.

"Ця боротьба з вибаченням не є незвичайною. Це важка реалізація того, що ми не є ідеальними, але це чудовий урок особистого зростання. Пам’ятайте, що вибачатися це не слабість, це дає нам силу й показує нашу здатність утримувати здорові стосунки", - зазначив Потап.

Нагадаємо, подейкують, що Потап та його дружина, співачка Настя Каменських вже не живуть разом і збираються розлучитися.

Як відомо, Потап часто виїжджає за кордон під час воєнного стану, за що українці його засуджують.



