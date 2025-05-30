Банкрутство та позови: інсайдер розповів, чому Зеллвегер із бойфрендом живуть окремо вже рік

Схоже, у стосунках 56-річної голлівудської зірки Рене Зеллвегер та її хлопця, британського телеведучого Анта Анстеда відбулися зміни, адже за даними Daily Mail, вони вже рік живуть окремо.

До того ж, 46-річний Анстед нібито провів ніч у будинку 36-річної жінки з Каліфорнії Джулії Френч в Лагуна-Біч, поки Зеллвегер перебувала на зйомках в Нью-Йорку.

Як пише видання, Анстед нині переживає банкрутство своєї автомобільної компанії та має судові позови на виплату 3 мільйонів доларів. Тож ведучий розпродає свої активи.

За даними інсайдерів, Зеллвегер і Анстед уже рік живуть окремо Фото Getty Images

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В останні роки він володів багатомільйонним будинком в елітному містечку Лагуна-Біч, Каліфорнія, а у 2022 році його сфотографували під час переїзду до будинку Зеллвегер на вершині скелі через дорогу від нього.

Але протягом минулого року він знімав скромне двокімнатне житло за 4250 доларів на місяць. Речниця Анта повідомила Daily Mail, що невеликий будинок, який він залишив понад місяць тому, "орендував виключно пан Анстед". Його орендодавець підтвердив, що Зеллвегер не була в договорі оренди.

Речник актриси відмовився від коментарів, утім джерело, близьке до пари, запевняє, що вони досі разом, хоч і живуть окремо.

Рене не хоче заміж і, схоже, дуже цінує свій власний простір та репутацію Фото з Instagram

Однак минулого тижня Анстеда помітили у будинку заможної 36-річної мешканки Лагуни Джулії Френч, яка нині розлучається зі своїм чоловіком. Також ведучого бачили на пляжі з нею.

Разом із тим, відомо, що Френч володіє нерухомістю у Лагуні, і Анстед начебто просто орендує квартиру над гаражем в її будинку. Також 5-річний син Анстеда Хадсон ходить у ту саму школу, що і діти Френч. Тож, за словами джерела, коли Ант допізна працює, його сина забирає Джулія.

Утім, за словами інсайдера, флірт все ж таки присутній у дружбі Анстеда з Френч, і нібито саме тому він орендував житло у її будинку.

"Він намагається знайти інше орендоване житло. Але поки що у нього є речі на складі і багато речей у Джулії", - додав інсайдер.

У січні Ант зі старшими дітьми був на прем'єрі фільму "Бріджит Джонс: закохана у хлопця", де головну роль грає Рене

У Зеллвегер теж є орендоване житло у Лагуні, і було б логічно, аби її бойфренд переїхав до нього. Утім, джерело, близьке до акторки, повідомило, що вона не хоче жити разом, тому Анстед має знайти собі нове помешкання.

"Ось так приблизно влаштовані їхні стосунки", - зауважив інсайдер.

За чутками, нестабільність між Зеллвегер і Анстедом викликана саме його фінансовими і юридичними проблемами. І нібито саме через них актриса не горить бажанням виходити за нього заміж. Ба більше, ще в лютому друзі актриси казали, що вона взяла паузу у стосунках і не збирається виводити їх на новий рівень.

А це Анстед зі своїм 5-річним сином та його мамою

Нагадаємо, про роман Зеллвегер і Анстеда стало відомо у вересні 2021-го. У телеведучого троє дітей від попередніх стосунків - Амелі, Арчі і Хадсон.

Про життєвий шлях Рене більше читайте в матеріалі ТаблоID.