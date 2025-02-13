Від "королеви крику" до володарки двох "Оскарів": цікаві факти про Рене Зеллвегер, яка зіграла Бріджит Джонс

Акторка Рене Зеллвегер повертається на великі екрани у новому фільмі "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця".

Культова роль дивачки Бріджит Джонс принесла актрисі нечувану популярність, а продовження улюбленої історії очікувало багато фанів.

ТаблоID зібрав найцікавіші факти з біографії 55-річної зірки і готовий розповісти, чому вона пішла з екранів на довгі шість років та чи дійсно лягла під ніж хірурга, аби змінити своє обличчя.

Американська мрія батьків

Рене Зеллвегер народилася в родині емігрантів. Її батько Еміль – інженер-механік і електротехнік – переїхав до США зі Швейцарії, а мати – медсестра та акушерка – із Норвегії.

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Як це трапляється в історії багатьох зірок, родина Рене не має жодного відношення до мистецтва. Навіть старший брат Дрю, з яким вона має добрі стосунки. У дитинстві й сама Зеллвегер віддавала перевагу спорту: займалася гімнастикою та навіть грала у футбол. Лише у старших класах вона почала відвідувати драматичний гурток та зрозуміла, що хоче бути акторкою.

Майбутня володарка "Оскарів" вступила до Техаського університету в Остіні, де вивчала драматургію на факультативі. На перших курсах Рене змушена була влаштуватися працювати офіціанткою, бо її батько втратив роботу. Утім, як вона сама зазначала, це лише її зміцнило.

Після навчання вона вперше "штурмувала" Голлівуд, але ця спроба закінчилася поразкою і повернула Зеллвегер додому. Та вона не здалася і стала справжньою "американською мрією" своїх батьків.

"Королева крику"

Перші ролі Рене Зеллвегер були в рекламі. На початку своєї кінокар’єри вона знялася у декількох малобюджетних фільмах. А у 1994 році отримала чи не першу серйозну роль у фільму "Техаська різанина бензопилою: наступне покоління".

Хоча цей кіношедевр отримав не такі вже й схвальні відгуки критиків, Рене назвали "найстрашнішою королевою крику" після Джеймі Лі Кертіс.

Справжнім щасливим квитком для Зеллвегер стала участь у фільмі "Джеррі Маґуайер", де вона зіграла разом із Томом Крузом. Акторка-початківиця обійшла Кемерон Діаз, Бріджит Фонду та Вайнону Райдер, які теж пробувалися на цю роль.

Том Круз і Рене Зеллвегер у фільмі "Джеррі Магуайер" Кадр з фільму

У 1998 році на екрани вийшов фільм "Я, знову я та Ірен", який запам’ятався не лише касовим успіхом, але й романом між Рене Зеллвегер та Джимом Керрі. Вони спочатку заперечували стосунки, а потім зізналися, що заручилися. Утім, до весілля ця історія так і не дійшла.

Рене Зеллвегер і Джим Керрі у фільмі "Я, знову я та Ірен" Кадр з фільму

"Щоденник Бріджит Джонс"

"Щоденник Бріджит Джонс" – робота, яка принесла Рене Зеллвегер справжню популярність і визнання. У творців фільму були суперечки щодо її кандидатури, адже Рене вважали захудою для ролі Бріджит. Акторка легко, але ризиковано для свого здоров’я вирішила цю проблему – стрімко набрала вагу.

Зірка зізнавалася, що зробити це було вкрай важко. Так звана "дієта" Рене Зеллвегер складалася із калорійної їжі від самого ранку. Як результат, на момент зйомок вона отримала плюс 9 кілограмів і плюс чотири розміри.

Хоча фігура Рене Зеллвегер не зазнала таких кардинальних змін, акторка дуже соромилася свого тіла. Вона двічі повторювала експеримент із гладшанням. Ба більше – колеги по цеху відзначали, що Рене личать нові форми і радили залишити "зайві" кілограми.

Утім, Зеллвегер завжди намагалася тримати себе у формі. Спорт – її справжня віддушина. У якому б місті не перебувала, вона не забуває відвідувати тренажерну залу. Фізичні вправи допомагають їй підтримувати ментальне здоров’я. А біг дозволяє не втратити зв'язок зі своїм внутрішнім "я".

У 2024-му очікується повернення Бріджит Джонс. І судячи з фото Рене Зеллвегер, тут вже не буде експериментів із вагою. Наприкінці року має вийти остання частина цієї культової історії.

10 місяців танців і вокалу

Справжнім професійним викликом для Рене Зеллвегер стала участь у мюзиклі "Чикаго". Спочатку вона відмовлялася від цієї ролі, бо геть її не розуміла, але змінила думку після вмовлянь менеджера та зустрічі із режисером.

Фільми з Рене Зеллвегер завжди заслуговують уваги Кадр з фільму

До зйомок Рене не вміла ні танцювати, ні співати, що було головним для її героїні. Тому протягом 10 місяців вона проходила справжній виснажливий марафон із уроків танцю та вокалу. Це дало свої результати – критики були вражені. Але сама Зеллвегер до останнього вважала себе "самозваницею" у цій ролі і казала, що хтось інший міг би впоратися краще.

"Оскари" Рене Зеллвегер

Премія "Оскар" – чи не найголовніша кінонагорода, і кожен актор так чи інакше хоче її отримати. Рене Зеллвегер двічі отримувала омріяну статуетку. У 2004 році вона перемогла у номінації "Найкраща жіноча роль другого плану" за фільм "Холодна гора". А у 2020 році підкорила номінацію "Найкраща жіноча роль" за фільм "Джуді".

Свій "Оскар" Рене Зеллвегер тримає дуже міцно Фото: Getty Images

Творча перерва

У 2010 році Рене Зеллвегер вирішила несподівано взяти паузу у своїй кар’єрі.

"Я була втомлена і не приділяла часу, необхідного для відновлення між проєктами, і це мене наздогнало. Мені стало погано від звуку власного голосу: пора було піти геть і трохи подорослішати", - розповідала вона.

Це вимушене рішення пішло на користь Зеллвегер. Вона зізнавалася, що не змогла б далі працювати і витримувати той тиск публічності, який на неї звалився. Значну роль у цій історії зіграв терапевт, до якого звернулася зірка.

"Я визнала, що 99% свого життя проводила, як публічна особа. І лише мікроскопічна крихта залишалася на реальне життя. Тому треба було трохи затишшя", - пояснювала зірка.

Свою майже шестирічну відпустку Рене перервала саме для участі у третій частині історії про Бріджит Джонс.

Нова Рене Зеллвегер

Однак під час перерви Рене Зеллвегер все ж з’являлася на публіці. Так, у 2014 році почали подейкувати, що вона зробила пластичну операцію. Обличчя Рене помітно змінилося від чола і до, власне, самих рис. Пластичні хірурги і косметологи припускали, що Зеллвегер зробила блефаропластику (підтяжку верхньої частини ока) і не оминула процедури ботоксу.

Ймовірна пластика Рене Зеллвегер і помітні зміни на обличчі Фото: Getty Images

Та сама зірка заперечувала це. Свої зміни вона пояснювала "щасливим і повноцінним життям".

"Мої друзі кажуть, що я виглядаю спокійно. Я здорова. Довгий час у мене не виходило з цим. Я взяла графік, який не дозволяв піклуватися про себе. Я продовжувала бігати і приховувала своє виснаження. Це було неправильно", - ділилася акторка.

Цьому посприяли, за її словами, і стосунки з музикантом Дойлом Брехмоллом, з яким Зеллвегер почала зустрічатися у 2012 році. Писали, що вона навіть утримує його, сплачуючи щомісяця по 4 – 5 тисяч доларів. Лише за 2015 рік Дойл витратив майже 60 тисяч, які належали Рене.

Приватність попри все

Особисте життя Рене Зеллвегер не афішує. Вона віддає перевагу приватності. Зірка не має особистої сторінки у Instagram, і пояснювала це вродженою вірою у конфіденційність. До того ж, і часу Рене достатньо не має.

"Я багато думала про це. Мої батьки були достатньо закриті і не говорили про особисті речі на людях. Я сама почуваюся незручно від цього. Наше покоління, мабуть, останнє, яке може сподіватися на конфіденційність", - зауважувала вона.

Утім, теперішній її бойфренд – британський телеведучий Ант Анстед веде активне соціальне життя. У 2023 році ЗМІ писали, що вони із Рене заручилися та готуються до весілля. За словами інсайдерів, воно буде скромне.

Цікаво, що за плечима Анта два шлюби, у яких у нього народилося троє дітей. Натомість Рене була заміжня один раз за кантрі-музикантом Кенні Чесні, шлюб з яким протривав усього декілька місяців.

Старіння – привілей

Рене Зеллвегер 55 років. Вона розуміє, що час минає, але сприймає це як досвід, а старіння вважає привілеєм.

"Щоб бути яскравою та красивою, ви повинні прийняти свій вік, інакше ви живете вибачливо, а для мене це зовсім некрасиво", - говорила зірка.

Зріст і вага Рене Зеллвегер 163 сантиметри і 47 кілограмів відповідно Фото: Getty Images

Зеллвегер наголошувала на шаленому суспільному тиску, якому піддаються актори. Мовляв, це спонукає до певних змін у своїй зовнішності. Натомість вона сприймає себе такою, якою вона є.

"Мені подобається моя дивна химерність, нестандартне поєднання речей. Мене брали на роботу у синіх джинсах і ковбойських чоботях, моє волосся було розпатлане – чому я раптом маю вписатися у форму, яка мені ніколи не належала", - додавала вона риторичне питання.

Нещодавно свій 50-річний ювілей відзначала колишня учасниця Spice Girls і сучасна "ікона стилю" Вікторія Бекхем. Уся родина зворушливо привітала іменинницю.