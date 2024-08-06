Королева карнавалу: Ріанна у камінцях та з крилами посвітила соковитим тілом на барбадоському фестивалі

Барбадоська співачка Ріанна хоч і має світову славу, проте і про власне коріння не забуває.

Зокрема, під час візиту на батьківщину артистка може дозволити собі взяти участь у фестивалі Crop Over – традиційне гуляння на Барбадосі, як вона зробила цього року.

І, звісно, таке дійство вимагає відповідного костюма. Фото Рірі у надзвичайно яскравому образі з’явилися у мережі. Виконавиця попозувала у боді з декоративним камінням, а також головним убором. Окремої уваги заслуговують різнокольорові крила.

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До речі, Ріанна полюбляє стильно вдягатися. Під час обох своїх вагітностей зірка вигулювала ефектні луки, що підкреслювали її положення.

Нагадаємо, нещодавно Рірі показала, як виглядає її справжнє волосся.