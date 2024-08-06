Королева карнавалу: Ріанна у камінцях та з крилами посвітила соковитим тілом на барбадоському фестивалі
Барбадоська співачка Ріанна хоч і має світову славу, проте і про власне коріння не забуває.
Зокрема, під час візиту на батьківщину артистка може дозволити собі взяти участь у фестивалі Crop Over – традиційне гуляння на Барбадосі, як вона зробила цього року.
І, звісно, таке дійство вимагає відповідного костюма. Фото Рірі у надзвичайно яскравому образі з’явилися у мережі. Виконавиця попозувала у боді з декоративним камінням, а також головним убором. Окремої уваги заслуговують різнокольорові крила.
До речі, Ріанна полюбляє стильно вдягатися. Під час обох своїх вагітностей зірка вигулювала ефектні луки, що підкреслювали її положення.
Нагадаємо, нещодавно Рірі показала, як виглядає її справжнє волосся.
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