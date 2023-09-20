Ріанна та A$AP Rocky вперше показалися з обома синами. ФОТО

20 вересня, 11:30

Барбадоська співачка Ріанна обидві свої вагітності тримала у секреті до останнього. Власне, як і народження дітей та їхні імена.

Проте, коли доходить до перших фото малюків, зірка разом з бойфредом (чоловіком) влаштовує фотосет та ефектно демонструє нащадків світу.

Так, власне, артистка зробила і з другим синочком Райотом Роузом Маєрсом.

Перший офіційни портрет Ріанни з її молодшим сином

Перший офіційни портрет Ріанни з її молодшим сином

скріншот з Instagram People

Ріанна та A$AP Rocky попозували з обома хлопчиками та показали обличчя 2-місячного малюка.

Ріанна вперше показала обличчя 2-місячного сина

Ріанна вперше показала обличчя 2-місячного сина

скріншот Instagram People

Як відомо, про другу вагітність Ріанна оголосила ефектним виступом на Super Bowl. Зірка народила другу дитину на початку серпня. А нещодавно ЗМІ довідалися і його ім’я.

Зірки замилували зворушливими кадрами з обома синами
Зірки замилували зворушливими кадрами з обома синами
скріншот з Instagram People
Артисти вирішили не ховати 2-місячного синочка від громадськості

Артисти вирішили не ховати 2-місячного синочка від громадськості

скріншот з Instagram People

Нагадаємо, подейкують, що Рірі таємно вийшла заміж за батька своїх дітей A$AP Rocky.

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