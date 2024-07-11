Передумав? Ханумак видалив пост про астму та законний виїзд із країни

Актор Руслан Ханумак, від якого після скандального виїзду з країни відхрестилася студія "Квартал 95", видалив пост зі свого Instagram, де він запевняв, що законно перетнув кордон.

У тому ж пості Ханумак переконував, що пройшов ВЛК, але з двох років страждає на страшну хворобу - астму.

Утім, опинившись у США, Руслан чомусь передумав і прибрав цей допис зі своєї сторінки.

У попередньому матеріалі про виїзд Ханумака ми давали його пост. Але тепер його вже нема

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Крім того, актор, сидячи в Америці, раптом згадав про українських дітей і вирішив відкрити збір на постраждалу від ракетного удару лікарню "Охматдит". Станом на 10 липня йому вдалося зібрати 7 тисяч гривень.

Ханумак виїхав до США та вирішив звідти трішки допомогти українським дітям

Нагадаємо, про те, що він не збирається повертатися в Україну, щоби бути поруч зі своїм сином, 34-річний Ханумак повідомив на початку липня, чим очікувано розізлив мережу. Пізніше Студія "Квартал 95", з якою пов'язували актора, заявила, що він не є їхнім штатним співробітником і ніколи не був.