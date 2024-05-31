"Рятуюся знеболювальними": 58-річний Павлік розказав, як почувається після операції на серці та що йому заборонили робити

Співак Віктор Павлік, який два тижні тому переніс операцію на серці із заміни клапана, розповів про свій стан.

Артист зізнався ЖВЛ, що реабілітація триватиме більше місяця, і розказав про обмеження, яких йому радили дотримуватися лікарі.

"Зараз ледве стою. Зараз чешеться грудна клітка, бо все заживає. Грудина болить, дуже сильно болить. Рятуюся знеболювальними. Не можна навіть їздити за кермом автомобіля, хоча я сідаю. Мінімум місяць, а краще два-три мені не можна нічого підіймати важчого за один кілограм. Тобто я навіть дитину не можу взяти на руки. Все літо не можна за мотоцикл сідати, а хочеться. Ось це біда", - розповів артист.

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Як відомо, у липні 2023-го в Павліка випадково виявили серйозні проблеми із серцем. Проте тоді він відмовився від хірургічного втручання. Згодом, Катя пояснила, чому її благовірний так відреагував на проблему, яка, вочевидь, нині дала про себе знати.

Нагадаємо, раніше дружина співака Катерина Репяхова ділилася моторошними подробицями операції чоловіка, який 10 днів провів у лікарні.