Саша Бо у сльозах пожалілася на брак часу через материнство

Блогерка Саша Бо, яка у листопаді минулого року стала багатодітною мамою, поскаржилася на виснаження.

В Instagram вона показала заплакану себе та зізналася, що не встигає балансувати між роботою та піклуванням про маленьку Віру.

"Коли вкотре згадала, що не всесильно супермама. Сьогодні я розірвала рекламний договір, бо вже соромно переносити рекламу з дня в день. Я нічого не встигаю. Для мене вийти з дому - це подія. | так. В мене немає помічників. Як би це дивно не звучало", - зазначила Саша.

скрін з instagram

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"Я всім серцем люблю цю маленьку зозульку. Вона дуже чемна дівчинка, просто я вже виснажена. За весь час вона без перестанку плакала може три рази. 3 нею взагалі не важко.

Важко - все одно не спати. Важко - коли болить спина і руки. Важко - не жити вільно, як раніше. Важко - сидіти постійно вдома. Важко - не працювати. Важко - не знімати так часто, як раніше, а я це дуже люблю", - зізналася блогерка перед підписниками.

Бо також поскаржилася на стан здоров ' я

Нагадаємо, від попереднього шлюбу у 28-річної Саші є двоє синів - Данило і Євген. Для її чоловіка, стоматолога Платона Тарнавського дочка є першою дитиною.

І хоча Саша скаржиться, що не встигає робити контент, днями кралечка закидала підписників порцією зухвалих фото в шубі та з цигаркою.