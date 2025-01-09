"Ситуація плачевна": Шульгіна показала, як разом з чоловіком і дітьми рятуватися від пожеж у Лос-Анджелесі
Переможниця 1-го сезону "Холостяка", блогерка і лайф-коуч Саша Шульгіна, яка більше 5 років тому переїхала з України у США, евакуювалася з дому через пожежі в Каліфорнії.
У своєму Instagram 37-річна мама двох доньок розказала, як разом з чоловіком та дітьми рятувалися від стихійного лиха.
За словами Шульгіної, вони з чоловіком і дівчатами, Анжеліною та Аспен, вирушили перечекати лихо до знайомих, адже пожежі прямували в бік їхнього будинку.
Як відомо, серед мешканців, які мусили евакуюватися і втратили домівки, опинилося чимало світових зірок, серед яких Періс Хілтон, Бен Аффлек, Принц Гаррі та Меган Маркл й інші.
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