"Ситуація плачевна": Шульгіна показала, як разом з чоловіком і дітьми рятуватися від пожеж у Лос-Анджелесі

Переможниця 1-го сезону "Холостяка", блогерка і лайф-коуч Саша Шульгіна, яка більше 5 років тому переїхала з України у США, евакуювалася з дому через пожежі в Каліфорнії.

У своєму Instagram 37-річна мама двох доньок розказала, як разом з чоловіком та дітьми рятувалися від стихійного лиха.

За словами Шульгіної, вони з чоловіком і дівчатами, Анжеліною та Аспен, вирушили перечекати лихо до знайомих, адже пожежі прямували в бік їхнього будинку.

Поки чоловік Саші слідкував за ситуацією, вона намагалася поспати, однак не змогла

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Рівень забруднення повітря

"Ситуація плачевна. Приїхали до друзів, мало б бути краще, але пожежі послились, все темне", - поділилася Шульгіна

Блогерка у думках попрощалася з їхнім будинком

"Рівень кортизолу зашкалює. Молюся і медитую. За ці дні пекла вигадала нову техніку. Якщо виживемо (звісно, жартую), поділюся. На зв’язку, друзі!", - звернулася до підписників Саша

Як відомо, серед мешканців, які мусили евакуюватися і втратили домівки, опинилося чимало світових зірок, серед яких Періс Хілтон, Бен Аффлек, Принц Гаррі та Меган Маркл й інші.