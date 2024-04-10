Танчинець повідомив, що його 6-річний син здобуватиме освіту в Японії

Фронтмен гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець поділився радісною новиною про зміни у житті молодшого сина.

Як повідомив музикант в своєму Instagram, його 6-річний Лук'ян здобуватиме освіту в Японії.

""Мойозиво" пішов "гризти граніт науки". Перший день школи. Перший клас!" – поділився музикант.

До речі, в Японії навчальний рік починається саме навесні фото з instagram

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Нагадаємо, наприцінці вересня минулого року Танчинець повідомив про розлучення з дружиною Ганною після 15 років шлюбу. Як відомо подружжя розійшлося без скандалів. Пара запевнила, що лишилася у хороших стосунках та ладнає, зокрема, заради дітей.

До речі, останній раз співак бачився з дітьми, сином Лук'яном і старшою дочкою Анастасією, у грудні минулого року, коли приїздив з концертами до Токіо.