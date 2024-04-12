Серед тисяч рецептів, які увійшли у книгу
Зіновії Клиновецької "Страви й напитки України" (1913 рік), зустрічається опис контабасу – міцного напою, який був розповсюджений в різних регіонах України.
Історія контабасу – свідчення неабиякої креативності наших предків та вміння грати в довгу. Цей еліксир, схожий чи то на коньяк, чи то на віскі, на противагу смородиновим настоянкам виготовляли не з ягід, а з бруньок смородини.
Смородинові бруньки збирають в дуже короткий період навесні вручну, щоб не втратити ефірні олії. Контабас доводять до кондиції – тримають в теплі, проціджують – протягом кількох тижнів, а потім розливають по пляшках.
"Чим старший буде контабас, тим краще", – запевняла Зіновія Клиновецька в своїй кулінарній енциклопедії.