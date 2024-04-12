Сікера

Перед тим, як етиловий спирт, почали виробляти в промислових об’ємах, альфою та омегою напоїв в Київській Русі був мед. Хмільне питво з ним, якими б не були його варіації, називали просто – "мед".

Сьогодні на основі меду в Україні продовжують робити лікери, настоянки та горілку. Але є щось більш екзотичне, про що зберігає згадки Біблія. Сікера – так в давнину називали різні алкогольні напої, що зроблені не з винограду.

Як і тисячі років тому, сучасну українську сікеру виготовляють шляхом бродіння меду, соку ягід та фруктів. Без додавання спирту та цукру. Та з повагою до історії та традицій.