Зеленський показав свій гардероб та кімнату на Банковій, де живе з початку війни
Президент Володимир Зеленський уперше показав, де саме живе з початку повномасштабного вторгнення росії на територію України.
У фільмі журналіста Дмитра Комарова гарант провів екскурсію своїм помешканням на Банковій, продемонстрував мілітарі-гардероб та фото, яке стоїть у нього на робочому столі.
Як відомо, 24-го лютого зранку президент одразу ж поїхав на Банкову. Пізніше до нього приїхала дружина та діти, яким було небезпечно залишатися вдома.
Відтоді Зеленський живе в одній із кімнат АП.
Нагадаємо, у липні 2020-го Зеленський з сім'єю оселився на державній дачі у Конча-Заспі, чим викликав обурення громадян.
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