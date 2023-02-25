Зеленський показав свій гардероб та кімнату на Банковій, де живе з початку війни

Президент Володимир Зеленський уперше показав, де саме живе з початку повномасштабного вторгнення росії на територію України.

У фільмі журналіста Дмитра Комарова гарант провів екскурсію своїм помешканням на Банковій, продемонстрував мілітарі-гардероб та фото, яке стоїть у нього на робочому столі.

Як відомо, 24-го лютого зранку президент одразу ж поїхав на Банкову. Пізніше до нього приїхала дружина та діти, яким було небезпечно залишатися вдома.

Відтоді Зеленський живе в одній із кімнат АП.

"У мене було те, в чому я їздив на фронт, у мене тут є маленький гардероб. Там однаковий одяг просто", - зазначив Зеленський, який в перші дні повномасштабної війни змінив свій діловий костюм на одяг кольору хакі

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"Це мій дім. Я тут живу рік", - сказав Зеленський Комарову, показуючи свою кімнату

Скромна оселя Зеленського впродовж війни

А де ж бункер?

Фото, яке стоїть на робочому столі Зеленського - він в образі Супермена із дітьми та дружиною

На зауваження Комарова про те, що за рік війни Зеленський дуже змінився зовні, особливо очі, президент відповів: "Очам наказувати не можу, вже як є, так є".

Нагадаємо, у липні 2020-го Зеленський з сім'єю оселився на державній дачі у Конча-Заспі, чим викликав обурення громадян.

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