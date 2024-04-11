Камінська у Єревані показалася після пластичної операції. Фото

Співачка Слава Камінська, яка днями заінтригувала фотографіями у палаті пластичного хірурга, нарешті показалася після операції.

Схоже, артистка зробила підтяжку повік (блефаропластику) у лікарки, яка працює в Єревані. Принаймні, такий висновок можна зробити по фото, що їх Слава виклала в мережу.

Спочатку Камінська показала синець на підборідді, який лишився після операції

Потім інтриганка Слава підігріла інтерес підписників світлиною, на якій нічого не видно

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І нарешті вона показала обличчя, на якому ледь помітні пластирі на скронях та повіках

Як відомо, 39-річна Камінська не приховує, що неодноразово робила пластичні операції. І саме бажання змінювати груди та ніс стало однією з причин її розлучення з пластичним хірургом Едгаром Камінським.