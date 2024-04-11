Камінська у Єревані показалася після пластичної операції. Фото

Тамара Кудрявченко 11 квітня, 17:07

Співачка Слава Камінська, яка днями заінтригувала фотографіями у палаті пластичного хірурга, нарешті показалася після операції.

Схоже, артистка зробила підтяжку повік (блефаропластику) у лікарки, яка працює в Єревані. Принаймні, такий висновок можна зробити по фото, що їх Слава виклала в мережу.

Спочатку Камінська показала синець на підборідді, який лишився після операції

Спочатку Камінська показала синець на підборідді, який лишився після операції

Потім інтриганка Слава підігріла інтерес підписників світлиною, на якій нічого не видно

Потім інтриганка Слава підігріла інтерес підписників світлиною, на якій нічого не видно


І нарешті вона показала обличчя, на якому ледь помітні пластирі на скронях та повіках

І нарешті вона показала обличчя, на якому ледь помітні пластирі на скронях та повіках

Як відомо, 39-річна Камінська не приховує, що неодноразово робила пластичні операції. І саме бажання змінювати груди та ніс стало однією з причин її розлучення з пластичним хірургом Едгаром Камінським.

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