Ротару вперше за довгий час показалася у мережі. Фото
77-річна співачка Софія Ротару вперше за довгий час показалася в Instagram.
Але привід для цього був невеселий, адже 23-го жовтня - річниця смерті чоловіка зірки, Анатолія Євдокименка, і вона прийшла на його могилу.
Саме світлиною з кладовища артистка і поділилася в сторіс.
Ротару втратила чоловіка у 2002-му році і відтоді залишається сама. Але традиційно відзначає дні народження коханого та вшановує його пам'ять, викладаючи архівні світлини а мережу.
Софія Михайлівна неодноразово наголошувала, що Євдокименко - її єдина любов на все життя. Від нього вона має сина Руслана.
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