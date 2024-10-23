Ротару вперше за довгий час показалася у мережі. Фото

77-річна співачка Софія Ротару вперше за довгий час показалася в Instagram.

Але привід для цього був невеселий, адже 23-го жовтня - річниця смерті чоловіка зірки, Анатолія Євдокименка, і вона прийшла на його могилу.

Саме світлиною з кладовища артистка і поділилася в сторіс.

Ротару показалася коло могили свого чоловіка

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Ротару втратила чоловіка у 2002-му році і відтоді залишається сама. Але традиційно відзначає дні народження коханого та вшановує його пам'ять, викладаючи архівні світлини а мережу.

Молода Софія Ротару з чоловіком Фото з Instagram

Софія Михайлівна неодноразово наголошувала, що Євдокименко - її єдина любов на все життя. Від нього вона має сина Руслана.