Художниця Соня Морозюк вперше прокоментувала скандал довкола нареченого Гринкевича та його родини

25-річна художниця Соня Морозюк вперше прокоментувала скандал довкола її заручин із Романом Гринкевичем – сином львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, який у грудні потрапив у корупційний скандал.

Висловитись Соня вирішила у сторіз та дописі Instagram.

"Всім привіт. Я закрила свою сторінку після того, як отримала хвилю звинувачень і мовчала не тому що мені нема що сказати. Я зрозуміла, що пояснювати щось розлюченим людям, ну, не має сенсу. І мій найкращий коментар – це правда", – сказала вона у сторіз.

Морозюк вперше прокоментувала скандал скріншот зі сторіз

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У дописі Морозюк зауважила, що знайома з нареченим 5 місяців. І до цього в неї була кар’єра художниці.

З її власних слів, справами бойфренда: його бізнесом, статками та грошима вона не цікавилась. Коментувати історію довкола батька свого хлопця Ігоря Гринкевича, а саме факт корупції та деталі розслідування, вона відмовилася.

"Хто насправді "створив" Соню Морозюк? Ні, це не Рома. Я закохалася в Ромчика майже одразу. Ми в відносинах 5 місяців, з них два місяці заручені… Я про це пишу, щоб ви зрозуміли, в якому шоковому стані я була після звинувачень в тому, що Роман причетний до якихось оборудок", – сказала Соня.

"Перше, що я зробила – це почала розмовляти з ним про те, що сталося. До цього ми не дуже багато розмовляли про його справи і бізнес. Скажу чесно, мене це не дуже цікавило. Я довіряю йому, але я не так добре знаюся на системі державних закупівель, щоб знати, як це влаштовано, і які там правила гри. Я й досі не можу про це розказувати, бо ще не змогла розібратися. Я малюю картини. Я не юрист і не фінансист, але мені доведеться розібратись", – продовжила вона.

"Щодо Ігоря. Ігор Гринкевич для більшості, але для мене це просто батько мого коханого. Те, що відбулося, виглядає, як злочин. Звичайно, встановити обставини має суд. Я розумію суспільне обурення, і обурена сама. Маємо факт – ситуацією займаються правоохоронні органи, до неї прикута суспільна увага – отже, це не та тема, яку я можу або маю право коментувати. Тим паче, що йдеться про батька Романа", – продовжила вона.

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Цікаво, що Соня зауважила, що для неї "мораль важливіша за стосунки" і якщо провину Романа Гринкевича буде доведено, то вони не зможуть бути разом.

"Хто з вас готовий миттєво визнати злочинцями близьких людей або членів родини – я вас вітаю, я не така. Мені спочатку потрібно розібратися і вислухати. Для мене мораль вище стосунків, так. Але і правда вища за брехню, а публікації в ЗМІ таки можуть опинитися брехнею. Втім, я продовжую розбирати цю ситуацію і формулювати свою точку зору. Якщо звинувачення на адресу Романа, що були вкрадені державні кошти для ЗСУ, виявляться правдою (я не хочу в це вірити) – то ми не зможемо бути разом", – додала вона.

Гринкевич відвідав відкриття виставки Морозюк у Києві фото з Instagram

Також Морозюк коментувала закиди щодо "відмивання грошей".

"Все, що я купила, я купила за свої, причому плачу податки. Мої доходи за минулий рік – близько ста тисяч доларів. Вони складаються із тисяч транзакцій – сотні гривень, тисячі, від живих людей. Це неможливо підробити, і я готова це показувати (гортай карусель). І це без урахування відкладень та заощаджень, які робила. Втім, щоб це було ще прозоріше, я готуюся добровільно подати декларацію. Це не так легко, бо справа для мене дуже нова. У нас більшість міністрів декларації не подали. Втім, розберуся і в цьому", – йдеться в її дописі.

"Поки по суті: мене звинувачують у "відмиванні грошей". Яких грошей? Де ці мільярди, де ці банківські переводи, які мали б ходити через мої рахунки? У мене немає рахунків за кордоном, прихованих статків, нічого. Ставити моє прізвище поруч з "виведеним мільярдом" – це просто брехня. Я до статків Романа не маю жодного відношення, бо ми не подружжя", – заявила вона і показала річний фінансовий звіт свого ФОП у Monobank

Морозюк розповіла про придбання авта у 2023-му скрін з Instagram

"Я до статків Романа не маю жодного відношення" скріншот з Instagram

Художниця вперше прокоментувала закиди щодо фінансування її виставок нареченим скрін з Instagram

Дівчина заявила, що створила себе сама скрін з Instagram

Нагадаємо, на виставку Морозюк в Києві прийшли, зокрема, Ганна Різатдінова, співачка Tayanna та ведуча Маріна Арістова.

Цю виставку, що відбувалася в Інституті проблем сучасного мистецтва НАМ України, невдовзі після скандалу призупинили.