"Одне з проявів любові - вміння відпускати": Матвєєва і Созановський оголосили про розлучення після 5 років шлюбу

Володарка звання "Міс Україна"-2004, психологиня Леся Матвєєва та ресторатор Валерій Созановський оголосили про розлучення після 5-ти років офіційного шлюбу і понад 7-ми років стосунків.

Про це вже колишня пара повідомила в Instagram.

"Ми офіційно розлучилися. Продовжуємо цей шлях у статусі батьків та добрих друзів", - наголосили Леся і Валерій, які мають спільну 6-річну доньку Олександру.

Матвєєва і Созановський більше не подружжя, але залишаються батьками дочки Сані

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"Ми назбирали багато особливих моментів які назавжди залишаються у нашій історії. В які можна повертатися подумки, згадувати за дружньою кавою та розказувати нашій Сані, яку ми продовжуємо виховувати разом", - зазначили вони.

Про їхні стосунки стало відомо восени 2017-го

"Одне з проявів любові - вміння відпускати один одного коли розумієш, що вам більше не по дорозі. Лишаючись при цьому друзями та підтримкою", - підсумувало колишнє подружжя.

У пості Леся і Валерій зібрали милі фото і відео зі свого подружнього життя. Листайте карусель:

Нагадаємо, для 43-річної Матвєєвої це вже друге розлучення. У 2016-му вона розлучилася з бізнесменом Левом Парцхаладзе, від якого має двох дорослих дітей.