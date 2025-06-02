"Одне з проявів любові - вміння відпускати": Матвєєва і Созановський оголосили про розлучення після 5 років шлюбу
Володарка звання "Міс Україна"-2004, психологиня Леся Матвєєва та ресторатор Валерій Созановський оголосили про розлучення після 5-ти років офіційного шлюбу і понад 7-ми років стосунків.
Про це вже колишня пара повідомила в Instagram.
"Ми офіційно розлучилися. Продовжуємо цей шлях у статусі батьків та добрих друзів", - наголосили Леся і Валерій, які мають спільну 6-річну доньку Олександру.
"Ми назбирали багато особливих моментів які назавжди залишаються у нашій історії. В які можна повертатися подумки, згадувати за дружньою кавою та розказувати нашій Сані, яку ми продовжуємо виховувати разом", - зазначили вони.
"Одне з проявів любові - вміння відпускати один одного коли розумієш, що вам більше не по дорозі. Лишаючись при цьому друзями та підтримкою", - підсумувало колишнє подружжя.
У пості Леся і Валерій зібрали милі фото і відео зі свого подружнього життя. Листайте карусель:
Нагадаємо, для 43-річної Матвєєвої це вже друге розлучення. У 2016-му вона розлучилася з бізнесменом Левом Парцхаладзе, від якого має двох дорослих дітей.