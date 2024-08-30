Названо місто, в якому пройде Євробачення-2025
Оргкомітет "Євробачення" оголосив місто в Швейцарії, у якому відбудеться наступний конкурс. Вибір впав на Базель, де 17-го травня 2025-го стартує перший півфінал.
Про це стало відомо з офіційного сайту та соцмереж конкурсу.
До речі, як розповіли організатори, обирали між декількома варіантами. Зокрема, розглядали також Женеву. Проте остаточним вибором став Базель. Мовляв, враховували особливості інфраструктури, а також потенційну можливість розмістити велику кількість туристів, делегації тощо.
Нагадаємо, традиційно "Євробачення" проходить в країні, що перемогла минулого року. У 2024-му першість здобула Швейцарія. Головна нагорода дісталася Nemo за пісню The Code. Україна посіла третє місце.
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