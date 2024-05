У Євробаченні-2024 перемогла Швейцарія

11 травня у шведському місті Мальме відбувся фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2024. За результатами голосування кришталевий мікрофон дістався артисту Nemo зі Швейцарії.

Другою стала Хорватія, а Україна посіла третє місце.

Так виглядає фінальна таблиця Євробачення-2024

Цьогоріч у гранд-фіналі Євробачення брали участь 25 країн, хоча боротися за перемогу мали 26. Напередодні фіналу організатори конкурсу дискваліфікували Нідерланди через гучний скандал.

12 балів ми отримали від журі Чехії та Молдови, 10 від Естонії, Польщі, Франції, 8 балів від журі Ізраїлю, Латвії та Фінляндії, 6 балів від Данії, Португалії, Литви та Австрії, 5 від Люксембургу та Грузії, 4 від Норвегії та Німеччини, 3 бали від журі Ісландії та Швеції, 2 від Швейцарії, Нідерландів, Ірландії та Греції.

Від глядачів зі всього світу Україна отримала 307 балів.

Так виглядала таблиця результатів голосування журі 37 країн

Фінал Євробачення почався з традиційного параду прапорів країн-учасниць фіналу. Учасники виходили у такому порядку, у якому виступали.

alyona alyona & Jerry Heil виступали під другим номером. До речі, так склалося, що країни, які раніше виступали під номером 2, не ставали переможцями. І цього року Україна теж не зруйнувала це "правило", хоча й була дуже близька.

Як відомо, номер для України ставила всесвітньовідома режисерка та кліпмейкерка Таню Муіньо.

Переможець Євробачення, небінарна персона Nemo з піснею "The Code" виступали під номером 21. До речі, саме вони здружилися з представницями України alyona alyona та Jerry Heil. Nemo навіть записали кавер на трек українок.

Цікаво, що номер співачки TALI з Люксембургу, яка виступала 4-ю з піснею "Fighter", поставив український режисер Герман Нєнов. До речі, саме ця країна у 2024 році повернулася на пісенний конкурс вперше за 31 рік.

Одним із найцікавіших конкурсантів цього року була Іспанія, яку представляла 56-річна співачка Nebulossa з піснею "Zorro". Цікаво, що свою співочу карʼєру вона розпочала у 50. На сцені з музичним інструментом був також її чоловік, а балет складався з напівоголених танцівників.

Під номером 10 на сцену вийшли небінарна особа Вambie Thug з Ірландії. Вони виконали пісню Doomsday Blue. Як зазначається, вони вирішили взяти участь на Євробаченні, аби забути зґвалтування, яке сталося з ними рівно рік тому.

Одним із фаворитів букмекерів був француз Slimane із піснею "Mon Amour". Співак підкорив проникливим виконанням та потужним вокалом і посів 4 місце.

Після того, як учасники Євробачення завершили всі свої виступи, на сцену вийшов шведський гурт початку 2000-х Alcazar та виконав пісню "Blame It on the Disco". Також організатори конкурсу за допомогою штучного інтелекту зібрали на сцені легендарний гурт ABBA.

Концертну частину вечора закрила минулорічна переможниця Євробачення Loreen.

Нагадаємо, напередодні гранд-фіналу Європейська мовна спільнота (EBU) призупинила голосування для "Решти світу" поки тривало внутрішнє розслідування щодо представника Нідерландів. Пізніше його відновили.

Як відомо, представниці України, співачки alyona alyona та Jerry Heil вперше показали свої оновлені образи для Євробачення на першій репетиції. Їхні вбрання символізують життя жінки зараз.

Цікаво, що референсом для образу Jerry Heil обрали зображення архангела Михаїла, а кольчуга alyona alyona складається з 10 тисяч металевих кілець й важить понад три кілограми.