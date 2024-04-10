Стильний воркаут: 59-річний Ленні Кравіц у шкіряних штанях і темних окулярах вразив вправою зі штангою. Відео

Американський співак Ленні Кравіц підірвав TikTok відео зі свого тренування в спортзалі, причому з двох причин.

По-перше, користувачі вражені тим, із якою легкістю 59-річний артист виконує вправу з чималою вагою, по-друге - його прикидом.

Стиляга Ленні прийшов потягати залізо у шкіряних штанях і топі. Темні окуляри вирішив не знімати.

Зручні спортивки - то для слабаків. Кравіц тренується в шкіряних штанях

"Спасибі Богові за сьогодні! Вдячний. Добре як ніколи. Не існує легких шляхів, тож хапайте свій день. Усе можливо. Любов!", - написав Кравіц.

У коментарях люди жартують, мовляв, Ленні, мабуть, і спить у цих штанях, та цікавляться, чи не було артистові спекотно під час тренування.

Зазначимо, якщо вірити нещодавньому відеокліпу Кравіца, знятому Таню Муіньо, то спить музикант без штанів і без трусів.

Як відомо, Ленні, який у травні святкуватиме своє 60-річчя, не приховує, що колись вживав наркотики. Відмовитися від них на користь здорового способу життя артиста змусила одна дуже особлива людина.



