Стильний воркаут: 59-річний Ленні Кравіц у шкіряних штанях і темних окулярах вразив вправою зі штангою. Відео
Американський співак Ленні Кравіц підірвав TikTok відео зі свого тренування в спортзалі, причому з двох причин.
По-перше, користувачі вражені тим, із якою легкістю 59-річний артист виконує вправу з чималою вагою, по-друге - його прикидом.
Стиляга Ленні прийшов потягати залізо у шкіряних штанях і топі. Темні окуляри вирішив не знімати.
"Спасибі Богові за сьогодні! Вдячний. Добре як ніколи. Не існує легких шляхів, тож хапайте свій день. Усе можливо. Любов!", - написав Кравіц.
У коментарях люди жартують, мовляв, Ленні, мабуть, і спить у цих штанях, та цікавляться, чи не було артистові спекотно під час тренування.
Зазначимо, якщо вірити нещодавньому відеокліпу Кравіца, знятому Таню Муіньо, то спить музикант без штанів і без трусів.
Як відомо, Ленні, який у травні святкуватиме своє 60-річчя, не приховує, що колись вживав наркотики. Відмовитися від них на користь здорового способу життя артиста змусила одна дуже особлива людина.
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