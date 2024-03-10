Присідання із залізом, випади та планка: як тренуються Джессіка Біл, Наомі Кемпбел й Ріта Ора. Відео

Відомий тренер голлівудських зірок Бен Бруно до Міжнародного дня жінок показав, як займаються спортом його знамениті клієнтки, зокрема американська акторка Джессіка Біл, співачка Ріта Ора та супермодель Наомі Кемпбел.

Відео з нарізками тренувань зірок Бен опублікував у своєму Instagram.

На кадрах 42-річна акторка Джессіка Біл поприсідала з гантелями з однією ногою на підвищенні.

Скріншот з Instagram Бена Бруно

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31-річна американська модель Кейт Аптон виконала випади на місці з донькою на руках.

До речі, Кейт якось закликала жінок не поспішати худнути після пологів

37-річна зірка "Сутінків" Ешлі Грін на відео попіднімала гантелю у боковій планці.

А 53-річна супермодель Наомі Кемпбел виконала вправу на біцепс з підняттям ваги.

Окрім силових тренувань Наомі займається ще й йогою

33-річна співачка Ріта Ора виконала випади на місці з гирею в руках, при чому одна її нога була зафіксована резинкою.

До речі, у 2017 році Ріта Ора знімала свій кліп у Києві

У своєму пості Бруно написав, що він прагне допомогти стерти стигму навколо жінок і важкої атлетики, і подякував своїм клієнтам, які використовують свої соціальні медіа-платформи для того ж.

"Кожного разу, коли ви почуєте, як хтось каже, що підняття ваги робить жінок чоловікоподібними, надішліть їм це відео, тому що тут насправді немає аргументів", - зазначив Бен.

Нагадаємо, в ніч з 10 на 11 березня пройде найочікуваніша кінопремія року "Оскар". Зірки заздалегідь почали готуватися до неї - вони активно тренуються, відвідують масажистів та вдаються до кріотерапії.



