Стінг із особливої нагоди зацілував свою дружину, стоячи в озері. Фото

Британський співак Стінг (Гордон Самнер) та його дружина Труді Стайлер вирішили зробити особливе фото з нагоди Всесвітнього дня озер, 27-го серпня, який цьогоріч відзначався вперше.

Пара попозувала, стоячи в озері, розташованому неподалік від їхнього маєтку Il Palagio в Італії. 73-річний Стінг ніжно цілував кохану в щічку.

Зіркове подружжя вирішило в такий красивий спосіб відзначити Всесвітній день озер Фото Fabrizio Ferri

Фото 71-річна Труді запостила у Instagram, наголосивши, що озера - це важлива частина кровоносної системи нашої планети

Нагадаємо, Стінг - однин зі світових зірок, хто публічно висловив підтримку Україні після початку повномасштабного вторгнення.