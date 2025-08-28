Стінг із особливої нагоди зацілував свою дружину, стоячи в озері. Фото
Британський співак Стінг (Гордон Самнер) та його дружина Труді Стайлер вирішили зробити особливе фото з нагоди Всесвітнього дня озер, 27-го серпня, який цьогоріч відзначався вперше.
Пара попозувала, стоячи в озері, розташованому неподалік від їхнього маєтку Il Palagio в Італії. 73-річний Стінг ніжно цілував кохану в щічку.
Фото 71-річна Труді запостила у Instagram, наголосивши, що озера - це важлива частина кровоносної системи нашої планети
Нагадаємо, Стінг - однин зі світових зірок, хто публічно висловив підтримку Україні після початку повномасштабного вторгнення.
