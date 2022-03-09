"Ці дні минули": Стінг більше не співатиме для російських олігархів
Британський співак Стінг, який днями публічно підтримав Україну, більше не виступатиме для олігархів із оточення володимира путіна.
Про це артист повідомив The Mirror.
"Жоден олігарх у Британії, Росії чи будь-де не в тому становищі, щоби замовляти концерт, весілля чи вечірку. Ці дні минули", - сказав Стінг.
Як додав у коментарі виданню речник співака, той шокований вторгненням росії в Україну. Стінг не прийматиме замовлень на виступи від жодної людини, наближеної до путінського режиму.
Нагадаємо, в 2016-му році Стінг співав на весіллі сина російського нафтового олігарха Михайла Гуцерієва. Уже тоді його за це добряче висміювала британська преса.
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