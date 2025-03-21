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"Не можу дочекатися": 41-річна донька Стінга оголосила про заручини. Фото

Марія Ткаченко - 21 березня, 17:30
Стінг і його донька Мікі Самнер

Бріджит Майкл "Мікі" - донька 73-річного Стінга (Гордона Самнера)

Фото Getty Images

Британська акторка Мікі Самнер, донька музиканта Стінга та його другої дружини Труді Стайлер стала нареченою.

Про це 41-річна зірка серіалу "Крізь сніг" оголосила у Instagram, поділившись фото зі своїм обранцем, фотографом та режисером Картером Б. Смітом.

"У мене краш на тебе з 2007-го. Не можу дочекатися, коли стану твоєю дружиною", - написала Мікі.


Донька співака Стінга

Мікі та її наречений

Фото з Instagram Самнер

Для доньки Стінга цей шлюб стане другим. Три роки тому вона розлучилася з підприємцем Крісом Кантровіцом, від якого має 5-річного сина Акіру.

Акторка Мікі Самнер

Дочка Стінга вийде заміж удруге

Донька Стінга в Instagram

Як відомо, всього в артиста шестеро нащадків. Стінг уже давно публічно поставив їх перед фактом, що грошей у спадок не залишить

Нагадаємо, торік син американського актора Едді Мерфі заручився з дочкою його не менш відомого колеги.

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