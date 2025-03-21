"Не можу дочекатися": 41-річна донька Стінга оголосила про заручини. Фото
Британська акторка Мікі Самнер, донька музиканта Стінга та його другої дружини Труді Стайлер стала нареченою.
Про це 41-річна зірка серіалу "Крізь сніг" оголосила у Instagram, поділившись фото зі своїм обранцем, фотографом та режисером Картером Б. Смітом.
"У мене краш на тебе з 2007-го. Не можу дочекатися, коли стану твоєю дружиною", - написала Мікі.
Для доньки Стінга цей шлюб стане другим. Три роки тому вона розлучилася з підприємцем Крісом Кантровіцом, від якого має 5-річного сина Акіру.
Як відомо, всього в артиста шестеро нащадків. Стінг уже давно публічно поставив їх перед фактом, що грошей у спадок не залишить.
Нагадаємо, торік син американського актора Едді Мерфі заручився з дочкою його не менш відомого колеги.
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