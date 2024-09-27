"Ілліч - х*йня": Соловій повідомила рішення суду щодо її скандального висловлювання в Чорноморську
Скандальна історія навколо співачки Христини Соловій та її липневого виступу в Чорноморську, де вона нецензурно висловилася щодо старої назви міста, Іллічівськ, схоже, офіційно завершилася.
Суд вирішив закрити провадження у справі про адміністративне порушення у відношенні артистки.
"Іллічівський суд виправдав мене, що немає складу злочину у тому, що Ілліч - х*йня", - оголосила артистка у Instagram.
Вона навела фото копії постанови, а також текст своєї заяви, яку виголосила у суді.
Так, Христина аргументувала тим, що "відчула несамовиту лють від трагедії, що українське місто стільки років носило ім'я терориста Ілліча Лєніна", і ненависть ця вербалізувалася у лексику, яка на той момент здалася їй доречною.
"Сьогодні вже кожен українець через призму нашої історії розуміє, що Ілліч Лєнін - це той самий Путін, у якого вийшло. Вийшло окупувати та приборкати Україну. І якщо український народ у Харкові створив пісню, яку тепер знає кожна українська дитина, наспівуючи, цитую: "Путін-х*йло", то я вважаю, що як представниця українського народу маю право називати все, що пов'язано з попереднім Путіним - Іллічом Лєніним, цитую себе: "х*йнею", - наголосила Соловій.
Нагадаємо, однією з тих, хто беззаперечно підтримав Христину в цій історії, стала її мама.
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