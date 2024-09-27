"Ілліч - х*йня": Соловій повідомила рішення суду щодо її скандального висловлювання в Чорноморську

Марія Ткаченко 27 вересня, 14:45
Христина Соловій
Фото з Instagram Соловій

Скандальна історія навколо співачки Христини Соловій та її липневого виступу в Чорноморську, де вона нецензурно висловилася щодо старої назви міста, Іллічівськ, схоже, офіційно завершилася.

Суд вирішив закрити провадження у справі про адміністративне порушення у відношенні артистки.

"Іллічівський суд виправдав мене, що немає складу злочину у тому, що Ілліч - х*йня", - оголосила артистка у Instagram.


Христина Соловій у суді

Соловій на засіданні в Іллічівському суді

Вона навела фото копії постанови, а також текст своєї заяви, яку виголосила у суді.

Так, Христина аргументувала тим, що "відчула несамовиту лють від трагедії, що українське місто стільки років носило ім'я терориста Ілліча Лєніна", і ненависть ця вербалізувалася у лексику, яка на той момент здалася їй доречною.

"Сьогодні вже кожен українець через призму нашої історії розуміє, що Ілліч Лєнін - це той самий Путін, у якого вийшло. Вийшло окупувати та приборкати Україну. І якщо український народ у Харкові створив пісню, яку тепер знає кожна українська дитина, наспівуючи, цитую: "Путін-х*йло", то я вважаю, що як представниця українського народу маю право називати все, що пов'язано з попереднім Путіним - Іллічом Лєніним, цитую себе: "х*йнею", - наголосила Соловій.

Промова Христини Соловій

Соловій виголосила промову, заявивши, що право називати зло злими словами - це свобода слова, яку захищає Конституція

Христина Соловій про Іллічівськ

Аргументи Христини переконали суддю

Христина Соловій та рішення суду
Христина Соловій та адмінпротокол

Нагадаємо, однією з тих, хто беззаперечно підтримав Христину в цій історії, стала її мама.

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