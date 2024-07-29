На Соловій склали адмінпротокол через лайку щодо старої назви Чорноморська

Христина знову у центрі скандалу фото з Instagram Христини Соловій

Співачка Христина Соловій потрапила у черговий скандал. На артистку, яка днями виступала в Чорноморську та лайливо озвалася про колишню назву міста (а саме Іллічівськ), склали адмінпротокол.

Про це повідомило hromadske, із посиланням на організаторів музичного фестивалю, на якому виступала Соловій, та поліцію Одещини.

"Як називалося ваше місто до того, як його переіменували? І що, вам то подобалось? Повна х*йня", – сказала вона.

Христина Соловій зі сцени обматюкала радянську назву міста Чорноморськ pic.twitter.com/HqsCvWg7Gw — Апостроф (@apostrophe_ua) July 27, 2024

У соцмережах чимало користувачів розкритикували слова Христини. Не до смаку таке висловлення припало і місцевим жителям. Ті написали на артистку заяву до поліції. Про що повідомив організатор фестивалю.

Зазначається, що на Соловій склали протокол за дрібне хуліганство. Тобто, в залежності від рішення суду, артистці може загрожувати або штраф, або громадські чи виправні роботи з відрахуванням 20% заробітку, або ж 15 діб адмінарешту.

Також відомо, що спершу протокол хотіли скласти на організаторів фесту. Однак ті пояснили, що відповідальність за нецензурні лайки зі сцени несуть безпосередньо артисти.

Організатор заходу Сергій Гнезділов також зізнався, що до них підходили депутати міськради Черноморська. Вони погрожували "зупинити фестиваль", бо він ображає "жителів Іллічівська".

"Ми пояснили, що місто має іншу назву давним-давно і ми не знаємо, хто такі жителі Іллічівська…"виделкаfest" справді вважає, що Іллічівськ – це дуже х*йова назва для міста. І ми всіляко підтримуємо декомунізаційні процеси. Я не вважаю, що трапилось щось надзвичайно жахливе чи страшне, тому що обсценна (лайлива - ред.) лексика "легалізована" в нашому суспільстві дуже давно. З того моменту, коли на всіх білбордах писали "русский воєнный корабль, иди нах*й"", — сказав Гнезділов.

Сама Соловій поки не прокоментувала складений на неї протокол. Однак у своєму Twitter саркастично висловилася щодо хейту за сказану лайку.

"Куплю або прийму в подарунок примірник української обсценної лексики. Ніде не можу знайти, розкупили матюкливі українці", – написала вона.

Куплю або прийму в подарунок примірник української обсценної лексики

Ніде не можу знайти, розкупили матюкливі українці 😁 pic.twitter.com/DUSjskOHMa — Христина Соловій (@soloviyka) July 27, 2024

Нагадаємо, Соловій не соромиться різьких висловлювань. На рахунку співачки, наприклад, мовна "заруба" із Машею Єфросиніною, а також публічна критика у бік Тіни Кароль.