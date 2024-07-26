"Давно не плакала": іменинниця Тарабарова показалася в обіймах чоловіка, сина і доньок. Відео

Співачка Світлана Тарабарова 26-го липня святкує свій день народження. Зірка, якій виповнилося 34 роки, поділилася емоціями у Instagram.

А ще артистка похвалилася найціннішими подарунками - тими, що своїми руками зробили її діти: 5-річний Іван, 3-річна Марія та Поліна, якій 1 рік і 3 місяці.

"Сьогодні в мене д.н. і, щиро кажучи - я ледь себе зібрала. І завдяки родині, друзям з самого ранку я щиро усміхаюсь... і відчуваю тепло. Дякую", - зізналася Тарабарова.

Співачка святкує 34-річчя

"Давно не плакала, все тримала в собі останнім часом... А тут з самого ранку відчуваю вдячність та любов. Дякую за кожну мить кожному з вас", - написала виконавиця.

У сторіс Світлана запостила відео, де за кадром кричить: "Ні, ні, не 43! 34!"

Ось так правильно

А ось і подаруночки

Хтось із юних художників, вочевидь, так бачить маму-іменинницю

Схоже, це від найстаршого, Івана





Святкові обіймашки

Нагадаємо, в жовтні Світлана та її чоловік Олексій святкуватимуть 8-му річницю шлюбу. В це зараз навіть не віриться, але колись Тарабарова мало не вийшла за Володимира Дантеса.



