"Давно не плакала": іменинниця Тарабарова показалася в обіймах чоловіка, сина і доньок. Відео
Співачка Світлана Тарабарова 26-го липня святкує свій день народження. Зірка, якій виповнилося 34 роки, поділилася емоціями у Instagram.
А ще артистка похвалилася найціннішими подарунками - тими, що своїми руками зробили її діти: 5-річний Іван, 3-річна Марія та Поліна, якій 1 рік і 3 місяці.
"Сьогодні в мене д.н. і, щиро кажучи - я ледь себе зібрала. І завдяки родині, друзям з самого ранку я щиро усміхаюсь... і відчуваю тепло. Дякую", - зізналася Тарабарова.
"Давно не плакала, все тримала в собі останнім часом... А тут з самого ранку відчуваю вдячність та любов. Дякую за кожну мить кожному з вас", - написала виконавиця.
Нагадаємо, в жовтні Світлана та її чоловік Олексій святкуватимуть 8-му річницю шлюбу. В це зараз навіть не віриться, але колись Тарабарова мало не вийшла за Володимира Дантеса.
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