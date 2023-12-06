"Святий Остапчук": Полтавська показала коштовний подарунок від чоловіка

Третя дружина шоумена Володимира Остапчука, 23-річна блогерка Катерина Полтавська, похизувалася "неочікуваним" подарунком від чоловіка на День Святого Миколая.

У сторіз своєї сторінки в Instagram кохана ведучого показала, як вранці під подушкою знайшла коробочку з каблучкою.

Вартість такої прикраси з жовтого золота і діамантів на сайті ювелірного бренду дорівнює більше 50 000 грн.

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Новий подарунок Каті - другий зверху на середньому пальці

Як відомо, Остапчук часто балує кохану коштовними ювелірними прикрасами. На 8 березня, наприклад, він подарував їй каблучку від Сartier, ціна якої дорівнює близько $3000.