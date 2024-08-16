"Баляндраси" від ТаблоID: Монро, Сумська, Єфросиніна та інші повеселилися на стендапах про факапи

Редакторки ТаблоID Тетяна Сухачова, Марія Ткаченко, Тамара Кудрявченко та Марія Мельник із Монро та Наталею Медведєвою

15-го серпня у київському ресторані "Прага" відбувся перший івент від ТаблоID та УП "Баляндраси" - жвавий факап-стендап із веселими оповідками спікерів, частуваннями та музикою.

Історіями про власні ляпи із понад 250 гостями поділилися: народний депутат Роман Грищук, військова медикиня "Сонечко" Ірина Клейменова, стендап-комік Тарас Яремій, засновниця креативної агенції GresTodorchuk Ярослава Гресь, журналіст-розслідувач Михайло Ткач, засновниця бренду взуття, бізнесвумен Аліна Качоровська та акторка Наталка Денисенко.

За драйвову музичну частину дійства відповідали представники України на Євробаченні-2023, гурт TVORCHI.

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Генеральним партнером стала компанія Mary Kay, а також UKRNAFTA, Smile, Etno Code, Varenyky Fashion, Parfum Büro , Моршинська та Gamondi.

Однією з цілей заходу було зібрати гроші на дрони для 48ОШБ. Задонатити все ще можна за посиланням.

Перші "Баляндраси" Таблоїда відбулися у ресторані "Прага"

Ведучими факап-стендапу стали Роман Кравець та Маша Єфросиніна. Власне, їхня словесна дуель теж цілком тягнула на стендап. До речі, телеведуча пожартувала (або ні), що ТаблоID своїми заголовками про неї занапастив її ментальне здоров'я. Напевне, що такими.

Дрескодом заходу, між іншим, була вишиванка.

Ведучі "Баляндрасів" Марія Єфросиніна і Роман Кравець

Маша і Роман запалили на сцені не гірше за стендаперів

Серед гостей івенту були: акторка Ольга Сумська, зіркова фітнес-тренерка Аніта Луценко, засновник Telegram-каналу "Труха Україна" Макс Лавриненко, блогерка Монро (спойлер: вона теж розказала ТаблоID про кілька своїх факапів, але про це окремо).

Бойова медикиня та учасниця факап-стендапу Ірина Клейменова, актриса Ольга Сумська і актриса Наталка Денисенко, яка теж виступала зі своїм баляндрасом

Першими ж про свої робочі факапи чесно повідали публіці головна редакторка УП Севгіль Мусаєва та головна редакторка ТаблоID Тамара Кудрявченко. Так, перша зізналася, що свого часу "поховала" донецького кримінального авторитета, чим той був, м'яко кажучи, здивований, та подав до суду. Друга ж пригадала епічний фейл із оголенням у ополонці двійника Ганни Герман.

Головна редакторка УП Севгіль Мусаєва і головна редакторка ТаблоID Тамара Кудрявченко

Севгіль і Тамара теж згадали про свої факапи

Вишенькою на цьому торті стала смішна історія від Севгіль, яка трапилася в найтрагічніший для всіх українців день, 24-го лютого 2022-го року. Власне, вона, мабуть, якнайкраще символізує ідею наших "Баляндрасів": навіть у найтемніші часи можна і навіть дуже треба сміятися.

Отже, було таке. Почувши, як над Києвом гуде перша сирена, головна редакторка УП одразу зателефонувала мерові Віталію Кличку, щоби дізнатися, що відбувається.

Гості Баляндрасів

"Віталій Володимирович комусь кричить: "Скажіть, а що, ввімкнули сирену?" Йому хтось відповідає: "Ну, я не знаю, напевне, ввімкнули сирену". Я кажу: "Так, я чую сирену, вона лунає. Що робити, скажіть?" І Кличко комусь кричить в цьому кабінеті: "Скажи, а що робити, коли виє сирена?" Людина каже, що, напевне, треба спуститися в укриття. Кажу: "Добре, тоді ми пишемо новину, що Віталій Кличко сказав, що можна спуститися в укриття, тому що ми попереджені про ракетну небезпеку". Я пишу це в новинний чат, ми публікуємо новину, і за 10 хвилин передзвонює Віталій Кличко і каже: "Севгіль, тут така справа. Сирену ввімкнув Кабмін і це була пробна сирена, тому тривога хибна". Кажу: "Так що робити тоді людям? Вони спустилися вже в укриття, ми написали". Віталій Володимирович у своїй манері сказав: "Ну, нехай там і залишаються", - поділилася Севгіль Мусаєва.

Блогерка Монро точно не могла пропустити перший захід ТаблоID і розповіла про свої факапи яскраво і весело

Шеф-редакторка ТаблоID Тамара Кудрявченко з актрисою Ольгою Сумською

Зіркова тренерка Аніта Луценко теж розповіла дещо цікаве

CEO групи ресторанів Table Talk Юлія Цемашко, політолог Микола Давидюк і депутат та учасник "Баляндрасів" Роман Грищук

Головна редакторка Kyiv Independent Ольга Руденко

Очільниця Департаменту маркетингу та спеціальних заходів Mary Kay Україна Ірина Брох

Один із партнерів івенту - бренд Etno Code

Севгіль Мусаєва і шеф-редакторка Elle Україна Соня Забуга

Михайло Ткач та Ольга Руденко

Власник Parfum Büro Дмитро Слесарєв із дружиною Оленою

Наталка Денисенко і Маша Єфросиніна з івент-менеджеркою УП Вікторією Зайченко

Першим про свої факапи розповідав депутат і колишній актор Роман Грищук

Ірина Клейменова розказала кілька смішних (і не дуже) історій зі свого життя в умовах фронту

Тарас Яремій професійно жартував про особисте

Ярослава Гресь розказувала про цікаве зі свого грандіозного досвіду в піарі

Михайло Ткач став справжнім відкриттям "Баляндрасів"

Аліна Качоровська на "Баляндрасах" посвітила стрункими ніжками у взутті власного виробництва

Наталка Денисенко закривала факап-стендап веселою розповіддю про свої пригоди в акторстві

Під час "Баляндрасів" було виставлено на аукціон два лоти від 48ОШБ - їхній прапор з підписами військових і трофей - кадирівський кинджал. Прапор купили за 100 тисяч гривень, а ніж - за 60 тисяч гривень

Новоспечений власник трофейного кинджалу

Електронний гурт, який називають найгучнішим відкриттям молодої української сцени TVORCHI став музичним хедлайнером "Баляндрасів"

Хлопці зіграли кілька запальних пісень, а гості із задоволенням танцювали

Наталка Денисенко потанцювала під TVORCHI

Ресторан Прага приймав перші "Баляндраси" Таблоїда

Партнер заходу Gamondi

Шеф-редакторка ТаблоID Тамара Кудрявченко з чоловіком, журналістом УП Євгеном Руденком

Журналістка УП Ангеліна Страшкулич та гостьова редакторка УП Катерина Бичихіна

Дрескодом заходу була вишиванка

Фото Олександр Ратушняк та Олег Сошко