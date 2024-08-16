"Баляндраси" від ТаблоID: Монро, Сумська, Єфросиніна та інші повеселилися на стендапах про факапи

15-го серпня у київському ресторані "Прага" відбувся перший івент від ТаблоID та УП "Баляндраси" - жвавий факап-стендап із веселими оповідками спікерів, частуваннями та музикою.
Історіями про власні ляпи із понад 250 гостями поділилися: народний депутат Роман Грищук, військова медикиня "Сонечко" Ірина Клейменова, стендап-комік Тарас Яремій, засновниця креативної агенції GresTodorchuk Ярослава Гресь, журналіст-розслідувач Михайло Ткач, засновниця бренду взуття, бізнесвумен Аліна Качоровська та акторка Наталка Денисенко.
За драйвову музичну частину дійства відповідали представники України на Євробаченні-2023, гурт TVORCHI.
Генеральним партнером стала компанія Mary Kay, а також UKRNAFTA, Smile, Etno Code, Varenyky Fashion, Parfum Büro, Моршинська та Gamondi.
Однією з цілей заходу було зібрати гроші на дрони для 48ОШБ. Задонатити все ще можна за посиланням.
Ведучими факап-стендапу стали Роман Кравець та Маша Єфросиніна. Власне, їхня словесна дуель теж цілком тягнула на стендап. До речі, телеведуча пожартувала (або ні), що ТаблоID своїми заголовками про неї занапастив її ментальне здоров'я. Напевне, що такими.
Дрескодом заходу, між іншим, була вишиванка.
Серед гостей івенту були: акторка Ольга Сумська, зіркова фітнес-тренерка Аніта Луценко, засновник Telegram-каналу "Труха Україна" Макс Лавриненко, блогерка Монро (спойлер: вона теж розказала ТаблоID про кілька своїх факапів, але про це окремо).
Першими ж про свої робочі факапи чесно повідали публіці головна редакторка УП Севгіль Мусаєва та головна редакторка ТаблоID Тамара Кудрявченко. Так, перша зізналася, що свого часу "поховала" донецького кримінального авторитета, чим той був, м'яко кажучи, здивований, та подав до суду. Друга ж пригадала епічний фейл із оголенням у ополонці двійника Ганни Герман.
Вишенькою на цьому торті стала смішна історія від Севгіль, яка трапилася в найтрагічніший для всіх українців день, 24-го лютого 2022-го року. Власне, вона, мабуть, якнайкраще символізує ідею наших "Баляндрасів": навіть у найтемніші часи можна і навіть дуже треба сміятися.
Отже, було таке. Почувши, як над Києвом гуде перша сирена, головна редакторка УП одразу зателефонувала мерові Віталію Кличку, щоби дізнатися, що відбувається.
"Віталій Володимирович комусь кричить: "Скажіть, а що, ввімкнули сирену?" Йому хтось відповідає: "Ну, я не знаю, напевне, ввімкнули сирену". Я кажу: "Так, я чую сирену, вона лунає. Що робити, скажіть?" І Кличко комусь кричить в цьому кабінеті: "Скажи, а що робити, коли виє сирена?" Людина каже, що, напевне, треба спуститися в укриття. Кажу: "Добре, тоді ми пишемо новину, що Віталій Кличко сказав, що можна спуститися в укриття, тому що ми попереджені про ракетну небезпеку". Я пишу це в новинний чат, ми публікуємо новину, і за 10 хвилин передзвонює Віталій Кличко і каже: "Севгіль, тут така справа. Сирену ввімкнув Кабмін і це була пробна сирена, тому тривога хибна". Кажу: "Так що робити тоді людям? Вони спустилися вже в укриття, ми написали". Віталій Володимирович у своїй манері сказав: "Ну, нехай там і залишаються", - поділилася Севгіль Мусаєва.
Фото Олександр Ратушняк та Олег Сошко