Jerry Heil, Толкачова, Гудкова, Кеплер, Гасанова та ще 95 видатних українок увійшли до рейтингу "УП100 Сила жінок"

25 березня у Національній Філармонії в Києві "Українська правда" провела вже другу церемонію нагородження сотні лідерок у рамках премії "УП100 Сила жінок", яка відзначає громадських діячок, що змінюють Україну під час війни.

Переможниці представляли такі категорії: Захисниці, Суспільство, Політика і державне управління, Бізнес, Креативні індустрії та мода, Культура, Спорт, Наука і освіта. Повний перелік лауреаток можна знайти в матеріалі УП.

Цьогорічна премія була присвячена загиблій захисниці Ірині Цибух, яка забезпечувала евакуацію поранених бійців із найгарячіших точок і намагалася впровадити культуру пам’яті в українському суспільстві. Саме Ірина стала натхненницею цьогорічної премії "УП 100 Сила жінок".

Генеральним партнером заходу став UKRSIBBANK BNP Paribas Group. Преміум партнери - KORMOTECH, FPV-дрони "Генерал Черешня", а також захід підтримали компанії EVА, Lady Di Atelier, La Famiglia Catering, LoraShen, Gamondi та Galicia.

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Головна редакторка УП Севгіль Мусаєва

Урочистий вечір розпочався з виступу Київського камерного оркестру під керівництвом диригентки Наталії Пономарчук.

Київський камерний оркестр під керівництвом диригентки Наталії Пономарчук зробив цей вечір ще більш вишуканим

Каріна Кондрашевська заспівала "Стояла я і слухала весну" під акомпанемент Тетяни Жук-Сєдової (орган) та Юрія Стьопіна (скрипка)

Церемонію відкрила головна редакторка УП Севгіль Мусаєва. Її промова була особистою та нагадала про цінність жіночої дружби, сестринства і спільної праці.

"Я знаю, що кожна з жінок, яка сидить в цій залі, заплатила свою власну ціну за ці три роки повномасштабного вторгнення. В кожного з нас на все життя залишиться спогад цієї війни, який не можна викреслити з пам'яті. В один із найважчих особистих тижнів війни до мене прийшло усвідомлення важливості сестринства. У складний період мені допомогли, мене тримали і давали сили йти далі декілька неймовірних жінок з мого оточення, і сьогодні з цієї сцени я хочу говорити не тільки про силу жінок, а й про силу сестринства".

Севгіль Мусаєва відкрила церемонію

"У нашому суспільстві досі існує багато патріархальних стереотипів, але війна руйнує ці застарілі уявлення. Українки щодня доводять, що це брехня… вони рятують одна одну. Хочу, щоб всі жінки тут зрозуміли, наскільки сильними ми є, коли боремося за спільні цінності. Мої дорогі сестри, я надихаюся вами, коли читаю ваші неймовірні історії. Я зцілююся разом з вами і завдяки вашій силі", — сказала головна редакторка УП.

На початку заходу всі присутні вшанували полеглих на війні хвилиною мовчання

Ведучими церемонії були Вероніка Селега та Мустафа Найєм

Після цього Севгіль поспілкувалася з Пані Послом ЄС в Україні Катаріною Матерновою, яка наголосила на важливості підтримки жінок одна одною. Дипломатка зазначила, що раніше працівниці рідко обіймали керівні посади, але нині вони активно за них борються. Також вона підкреслила, що сьогодні важливо говорити про ті аспекти жіночого життя, які раніше залишалися поза увагою.

Севгіль з Пані Послом ЄС в Україні Катаріною Матерновою

"Жіноче лідерство — це про те, щоб закликати інших жінок і використати свої сили і підтримати інших. Важливо подати руку жінкам у чутливій позиції, допомогти їм стати впевненішими і почати сяяти… Я у захваті від українських жінок. Вони всюди: в економіці, на фронті, в журналістиці та борються з дезінформацією. Так багато можливостей говорити про жіноче лідерство… Важливо голосно нагадувати, що домашнє і сексуальне насильство продовжується і під час війни… Українські жінки такі сильні й заслуговують на підтримку", — зауважила Пані Посол.

По завершенню розмови було оголошено переможниць рейтингу "УП100 Сила жінок". Володарки нагород у різних категоріях вийшли на сцену для спільного фото та отримали символічні подарунки і квіти.

Лауреатки "УП100 Сила жінок" зібралися на сцені для фото

Найемоційнішим моментом церемонії стало вшанування пам’яті загиблої парамедикині й лауреатки торішньої премії "УП100 Сила жінок" Ірини Цибух. На екрані з’явилося відео зі спогадами про військову — її робота на фронті, боротьба за життя поранених і тепле спілкування з побратимами.

Сльози на очах присутніх викликала пісня-присвята у виконанні співачки Марини Круть, подруги Ірини.

Марина Круть щемливо і водночас потужно заспівала на честь своєї загиблої подруги

По закінченню пісні на сцену вийшла мама Іри Цибух Оксана Цибух. З тремтінням у голосі вона згадувала доньку, її силу, відданість справі, людяність. Вона додала, що Іринка не просто допомагала іншим, а змінювала світ навколо себе.

Мама Ірини Цибух закликала підписатися на сторінку організації Вшануй, яка популяризує Хвилину мовчання та культуру пам'яті, і хоч іноді ходити на їхні акції

"Іринка — це приклад відваги, чесності, професійності, великої сили та любові. І це ми бачимо з її служіння, як парамедикині, роботи медійниці, з її просвітницьких проєктів… Вона завжди прагнула до найкращого, тому її евакуації з поля бою були продумані до найменших дрібниць", — поділилася мама Ірини.

Також глядачі мали змогу послухати панель, присвячену жінкам на війні, жіночому погляду на службу і реальні проблеми військових. До розмови приєдналися захисниці та волонтерки.

Панель модерувала журналістка УП, яка висвітлює війну Ольга Кириленко

"Мені набридло, що в мене питаються, де я роблю манікюр… Коли йдуть активні бойові дії, у тебе немає часу думати про якісь стереотипи. Але по закінченню ми повертаємося до того, як це бути жінкою на війні, повертаємося до стереотипів від командирів. Безпосередньо в бойових діях статі немає… Ми мусимо боротися", — заявила пані майор Нацгвардії України Христина Кудрява.

У розмові взяли участь членкиня у PEN Ukraine Катерина Зарембо, парамедикиня медичного батальйону "Госпітальєри" Вікторія "Торі" Гончарук, волонтерка Тата Кеплер, медикиня 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" Тетяна "Хрещена" Теплюк та офіцерка НГУ Христина "Кудрява" Бойчук

"У світовому суспільстві є ця історія про місце статі. Мені б дуже хотілося, щоб люди розуміли одне одного, щоб не було обмовлення.. Я не вважаю жінок уразливими, вони такі ж сильні, як і чоловіки… Я запам'ятаю цю війну жахливою, жорстокою, брудною, якою вона не мала бути взагалі. З цієї війни я винесу імена, людські історії і до останнього згадуватиму та промовлятиму (імена загиблих героїв)", — додала громадська діячка і волонтерка Тата Кеплер.

Як і завжди на заходах УП, був проведений благодійний аукціон. Було зібрано 1 млн 395 тисяч гривень, які підуть на збір "100 розлючених жінок", що його започаткував рух VETERANKA. Ціль збору - 3 мільйони гривень для 3 підрозділів на ударні, розвідувальні та камікадзе FPV для: Окремого підрозділу спеціального призначення "Aquila", РУБпАК "Вершники" 112 окремої бригади Сил ТрО, 411 окремий полк БпАК "Яструби".

Традиційно на заході УП був проведений благодійний аукнціон

Також під час церемонії компанія "Центр досліджень безпілотних систем", виробники дронів "Генерал Черешня" подарувала 85 великих 10-ти дюймових FPV-дронів на загальну суму 2 мільйони гривень, які розділять між собою 17 лауреаток премії.

Захисниці отримали у подарунок FPV-дрони від "Генерал черешня"

Під час заключної панелі, яку модерувала виконавча директорка Diia.City United Наталія Микольська, представниці бізнесу відповіли на запитання про те, що кожна з них корисного зробила під час війни на своїй посаді.

"Три роки тому я приєдналась до UKRNAFTA. Наша команда справді допомогла державній компанії отримати новий поштовх. Усі працівники і працівниці UKRNAFTA, як керівники, так і спеціалісти, і чоловіки, і жінки, всі чітко розуміють свою залученість до зміцнення тилу та забезпечення потреб фронту. Ми маємо бути надійними, стійкими та міцними, і робимо все, щоб тримати кожен свою ділянку", - сказала Олена Артазей, директорка з управління персоналу UKRNAFTA.

У бізнес-панелі взяли участь Наталія Микольська, Валерія Гузема, Олена Артазей, Яніна Ольховська, Ірина Никорак та Марія Стефанишин

"Ми з моєю колегою вперше були на Глобальному жіночому форумі, який відбувся у Парижі. Ми були частиною групи, представляли UKRSIBBANK BNP Paribas Group. Саме я взяла участь в інтерв'ю для 63 країн групи BNP Paribas і розповідала про вас з нами, дорогі наші жінки, і про те, які ми сильні, які ми натхненні і як ми готові розвиватись далі", - зазначила директорка з комунікацій, корпоративної соціальної відповідальності та залученості UKRSIBBANK BNP Paribas Group Яніна Ольховська.

"Два роки тому мала розмову із СЕО та співвласником нашої компанії. Тоді я доносила до нього думку, що потрібно відкривати компанію у Європі. Навіщо це робити? Щоб пропрацювати ризики із ймовірними перебоями з поставками за кордон, з блокуванням митниці. Я готова була очолити цей проєкт. Та, якби не війна, я б не переконала нашого СЕО. Все ж, це значні додаткові кошти. Але два роки тому, під час нашої розмови він погодився.

Як результат, я з командою реалізували цей проєкт. І це моя перемога особиста", - зазначила директорка ТзОВ Кормотех Марія Стефанишин.

Також на премії виступила керівниця Комунікаційного відділу Представництва НАТО в Україні Вінета Кляйне, яка говорила про життєво важливу роль жінок у формуванні майбутнього України, їхнє лідерство, стійкість та вплив на рух країни вперед

Закривав захід "УП100. Сила жінок" виступ Київського камерного оркестру. Цього вечора прозвучали: М. Березовський – Симфонія № 1 C–Dur, Г. Жуковський, вірші Лесі Українки – "Стояла я і слухала весну" для голосу і органу у виконанні Каріни Кондрашевської (сопрано), Юрія Стьопіна (скрипка) і Тетяни Жук-Сєдової (орган); М. Скорик – Карпатська рапсодія, В. Сильвестров – "Тиха музика" для струнного оркестру та Ю. Шевченко – Ми є! Парафраз на тему Національного Гімну України.

Співзасновниці благодійного фонду SAVed Анна Пуцова і Анна Новосад - лауреатки премії у категорії "Освіта і наука"

Співзасновниця агенції Ukraine WOW Ярослава Гресь

Лауреатка "УП100. Сила жінок", правозахисниця, радниця віцепрем'єр-міністерки з європейської інтеграції Олена Сотник

Фотографи, які документують війну Костянтин і Влада Ліберови

Лауреатки премії - керівниця патронатної служби "Янголи" Олена Толкачова та засновниця центру допомоги військовим "Фрост" Лілія Лях

Журналістка УП, яка висвітлює війну, Ольга Кириленко

Ларуетки "УП100 Сила жінок" директорка БО "Українська освітня платформа" Мар'яна Кащак, політична аналітикиня, письменниця, парамедикиня "Госпітальєрів" Катерина Зарембо та письменниця і продюсерка Радіо Культура Ірина Славінська

Лауреатки премії УП100. Сила жінок

Співачка Jerry Heil отримала нагороду у категорії "Культура"

Севгіль Мусаєва і лауреатка премії у категорії "Креативні індустрії", дизайнерка Ельвіра Гасанова

Олена Риж, Анна Октябрь, Севгіль Мусаєва, Валерія Гузема, Ірина Горова і Зоя Литвин з донькою Марійкою

Бойова медикиня Марія Назарова, голова правління Українського культурного фонду Наталія Кривда, Севгіль Мусаєва та керівниця проєкту Unbroken Ірина Заславець

Раміна Есхакзай потрапила до рейтингу в категорії "Креативні індустрії"

Лауреатка "УП100. Сила жінок", дизайнерка Анна Октябрь, Севгіль Мусаєва і стилістка Надія Шаповал

Севгіль Мусаєва та івент-менеджерка УП Вікторія Зайченко вже вдруге змогли реалізувати проведення церемонії нагородження "УП100 Сила жінок"

Один із партнерів заходу - "La FAMIGLIA"

Gamondi - один із партнерів "УП 100 Сила жінок"

Кожна лауреатка премії отримала подарунок від бренду LADY DI

Нагадаємо, минулого року пройшла перша церемонія премії "УП100. Сила жінок". Тоді захід теж зібрав 100 представниць з різних громадських сфер.

Фото Олександр Ратушняк і Олег Сошко