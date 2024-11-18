Вимахав спражній легінь: Кароль у Британії зазнімкувалася з майже 16-річним сином
Співачка Тіна Кароль у Insta-сторіс поділилася рідкісним фото з єдиним сином Веніаміном, у черговий раз ошелешивши фанів тим, як стрімно він дорослішає.
Високий і ставний, хлопчина тепер ще й носить дуже коротку стрижку, завдяки йому видається ще мужнішим. Із сином Тіна зустрілася в Британії, де Веня - або Вен, як його там називають - живе і навчається. 19-го листопада в юнака якраз буде день народження, йому виповнюється 16. У цей самий день Кароль виступатиме у Лондоні.
Нагадаємо, влітку Веніамін приїздив до України і вони з зірковою матусею активно проводили час разом.
Як відомо, після смерті Веніного батька, Євгена Огіра Кароль більше заміж не виходила. Хоча кілька років тому артистка зізнавалася, що вважає нове кохання можливим і хотіла би ще й доньку.