Кароль розповіла, як 11-річний син ставиться до можливої появи в неї чоловіка та другої дитини

Співачка Тіна Кароль не виключає, що одного дня в її життя прийде нове кохання, а ще вона би дуже хотіла народити доньку.

Артистка, чиєму синові від покійного чоловіка Євгена Огіра, Веніаміну в листопаді виповниться 12 років, не табуює таких тем у розмовах із хлопчиком.

Як Веня ставиться до цього, Кароль розказала в програмі "Життя відомих людей".

35-річна Тіна хотіла би подарувати синові сестричку фото з instagram

Реклама:

"Сестричку чи ще дітей він сприймає як те, що вони будуть брати його речі. Поки що. Я думаю, що ми доростемо до цього", - сміється Тіна.

"А ось чоловік - тут уже є конкуренція. Ми підіймаємо цю тему. Він або не бачить поки що людину, яка б, на його думку і відчуття була сильніша за нього. Хоча він і малий, але міряє як чоловік. Я дуже тонко дивлюся на ці речі і дозволяю йому висловлювати всі свої думки", - ділиться зірка.

11-річний Веня поки не готовий із кимось ділити свою маму і свої речі

На думку Тіни, щоби в її житті з'явився новий чоловік, їй спочатку треба закохатися. І співачка вважає, що це можливо.

Нагадаємо, в червні в Тіни та Євгена мала би бути дванадцята річниця весілля. У 2013-му життя чоловіка забрав рак.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Син Кароль дав перше інтерв’ю, а вона назвалася жінкою-долею