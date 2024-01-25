Кароль із виразним декольте заспівала про драму сьогодення та оголила ноги в пишній спідниці. Відео

Кароль із виразним декольте заспівала про драму сьогодення та оголила ноги в пишній спідниці. Відео

Марія Мельник 25 січня, 12:00

Співачка Тіна Кароль у свій день народження презентувала нову пісню "Троянди".

39-річна виконавиця чуттєво заспівала про соціальну драму сьогодення.

"Піснею "Троянди" я хотіла заповнити порожнечу в серцях мільйонів людей для того, щоб мовчання нарешті знайшло саундтрек і голос. Важливими стали лише ті, з ким можна помовчати, ніби бути "на одній гучності".

"Троянди" - це пісня про момент, коли всередині щось ламається на дві частини: на зраду і правду, на минуле та майбутнє", - прокоментувала Кароль.


Тіна жіночно посиділа в кадрі в пишній спідниці та декольтованій кофті

Тіна жіночно посиділа в кадрі в пишній спідниці та декольтованій кофті

фото пресслужби

Автором слів виступив Андрій Безкровний:

"Мені пощастило доторкнутися до дива, якоїсь містичної суміші, що народжує все нові й нові твори, які знаходять відгук у ваших небайдужих серцях. Працювати в тандемі з Тіною, яка надихає, спонукає, змушує своєю сутністю, своїм талантом рухатися до нових творчих здобутків - для мене це досвід, відповідальність і вікно безмежних творчих можливостей".

Вже не буде, як колись, - мабуть, найвагоміші рядки пісні

"Вже не буде, як колись", - мабуть, найвагоміші рядки пісні

Як відомо, дитинство, зокрема шкільні роки, 39-річна Кароль провела в Івано-Франківську. Не так давно вона показувала свій ліцей та місце, де продавала насіння.

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Тіна Кароль
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