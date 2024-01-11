Учасники Нацвідбору на Євробачення-2024 презентували конкурсні пісні: в якому порядку виступатимуть

У четвер 11-го січня відбулося жеребкування, яким було визначено порядок виступів учасників Національного відбору на Євробачення 2024.

Також усі конкурсанти презентували пісні, з якими боротимуться за право представити країну в Мальме.

Отже, артисти вийдуть на сцену в наступній послідовності:

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1. YAKTAK — "Lalala"



2. INGRET — "Keeper"

3. NAZVA — "Slavic English"

4. ANKA — "Палала"

5. Drevo — "Endless chain"

6. alyona alyona & Jerry Heil — "Teresa & Maria"

7. MÉLOVIN — "DREAMER"

8. SKYLERR — "Time is running out"

9. Ziferblat — "Place I Call Home"

10. YAGODY — "Tsunamia"

11. NAHABA — "GLASSS"

Нагадаємо, Нацвідбір на Євробачення 2024 відбудеться 3-го лютого.