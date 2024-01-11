Учасники Нацвідбору на Євробачення-2024 презентували конкурсні пісні: в якому порядку виступатимуть
У четвер 11-го січня відбулося жеребкування, яким було визначено порядок виступів учасників Національного відбору на Євробачення 2024.
Також усі конкурсанти презентували пісні, з якими боротимуться за право представити країну в Мальме.
Отже, артисти вийдуть на сцену в наступній послідовності:
1. YAKTAK — "Lalala"
2. INGRET — "Keeper"
3. NAZVA — "Slavic English"
4. ANKA — "Палала"
5. Drevo — "Endless chain"
6. alyona alyona & Jerry Heil — "Teresa & Maria"
7. MÉLOVIN — "DREAMER"
8. SKYLERR — "Time is running out"
9. Ziferblat — "Place I Call Home"
10. YAGODY — "Tsunamia"
11. NAHABA — "GLASSS"
Нагадаємо, Нацвідбір на Євробачення 2024 відбудеться 3-го лютого.
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