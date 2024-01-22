Українці обрали членів журі Нацвідбору на Євробачення-2024

22-го січня у Дії закінчилося голосування, яке визначило трьох членів журі цьогорічного Національного відбору на Євробачення 2024.

Понад 720 тисяч людей віддали свої голоси.

Лідерами голосування стали Андрій Данилко (43,79%), Джамала (23,62%) та Сергій Танчинець (12,42%).

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Данилко і Джамала - не лише учасники Євробачення, а й досвідчені члени журі Нацвідборів. А от для Сергія Танчинця ця роль буде вперше.

Нагадаємо, фінал Нацвідбору на Євробачення відбудеться 3-го лютого. У ньому візьмуть участь 11 претендентів на право представити країну у Мальме.