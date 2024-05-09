Скандальна шуба GO_A, воїтелька Руслана, екстраміні та етночоботи Кароль: "вау-вбрання" України на Євробаченні

Не секрет, що пісенний конкурс "Євробачення" – це не лише про вокал чи хорошу композицію. Подекуди переможцями змагання ставали через харизму, вражаючий номер і, не в останню чергу, зовнішній вигляд.

Напередодні фіналу Євробачення-2024 TabloID пригадує найефектніші вбрання українських конкурсантів у різні роки.

Руслана

Співачка Руслана у 2004-му принесла першу в історії країни перемогу. Тоді, у Туреччині, артистка гарцювала на сцені в костюмі, який заледве можна назвати сценічним.

Руслана з танцівниками балету Фото Getty Images

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Образ у стилі воїтельки з асиметричною мініспідницею, коротким топом та хутряною накидкою ідеально вписався б на знімальному майданчику "Гри престолів". Але аж ніяк не на гламурній сцені тогорічного конкурсу. У купі з хореографією, спецефектами та запальними ритмами – це був "вау ефект". Нині уявити "Дикі танці" без такого вбрання авторства української дизайнерки Роксолани Богуцької неможливо.

Тіна Кароль

У творчому доробку Тіни Кароль не так багато англомовних пісень, а у сценічному гардеробі ще менше мініспідниць та коротких суконь. Саме тому її образ на Євробаченні-2006, що складався з летючої білої сукенки і заквітчаних чоботів, можна вважати знаковим. Вбрання створила дизайнерка Вікторія Гресь. Кароль посіла із запальною "Show me your love" лише 7-ме місце, але її танці та грайливий вайб назавжди припали фанам до душі.

Кароль у міні та яскравих чоботах Фото Getty Images

Вєрка Сердючка

Сама по собі поява Вєрки Сердючки на Євробаченні-2007 – зайвий доказ того, наскільки важливим є саме артист, а не його пісня. Сценічний костюм Андрія Данилка з зірки на голові та сріблястої диско-сукні створила дизайнерка Анжела Лисиця. Виступ приніс виконавцю не лише 2-ге місце, але і звання тогорічної "Міс Євробачення".

На конкурсі 2007-го ніхто не зміг позмагатися з яскравістю і блиском Вєрки Сердючки Фото Getty Images

Цікаво, що і пісня артиста "Dancing Lasha Tumbai" тоді викликала чимало суперечок. Комусь чітко чулося "russia goodbye", хоча Андрій і заперечував це. Тільки через 15 років після участі в конкурсі, після повномасштабного вторгнення рф в Україну, Данилко все ж офіційно змінив рядок композиції.

Світлана Лобода

Співачка Світлана Лобода представляла Україну на Євробаченні у 2009-му році. Зірка тоді постала у звичному для себе сексі-образі: яскрава палаюча сукня та чорні мерехтливі ботфорти. Ставка була зроблена на запальну пісню, загравання з балетом та карколомні декорації, в яких виконавиця сідала шпагат та крутилася з м’язистими чоловіками. Все це принесло укупі 12-те місце.

Лобода у червоно-чорному образі Фото Getty Images

Джамала

Співачка Джамала стала другою артисткою в історії, яка привезла перемогу до України. Сильну пісню, частина якої лунала і кримськотатарською мовою, автори номеру проілюстрували графікою та спецефектами у вигляді могутнього дерева з міцним корінням. Доповнювати цю красу взявся також український дизайнер Іван Фролов, чиї творіння сьогодні носять чимало світових зірок.

Артистка у творінні Івана Фролова Фото з Instagram Джамали

Він створив для Джамали костюм зі штанів, сукні й кейпу із довгим шлейфом. Лаконічне і водночас промовисте вбрання було виконане у темно-синьому кольорі. Як зізнавалася сама артистка, "Фролов зчитав її думки".

GO_A

У 2021-му гурт GO_A своїм виступом показав, що українська етніка може мати електронну форму. Пісню "Shum" лідерка гурту Катерина Павленко представляла в яскравому образі, знаковою деталлю якого стала зелена шуба, автором якої є художник по костюмах Дмитро Курята.

Образ Катерини Павленко точно не лишився без уваги Фото Getty Images

Не обійшлося тогоріч без скандалу. Авторів конкурсного номеру звинуватили у крадіжці ідеї та (отакої!) костюмів. Так чи інакше, після публічних з’ясовувань стосунків, гурт все ж виступив у Роттердамі та здобув на Євробаченні 5-те місце.

Kalush Orchestra

Переможцям Євробачення-2022 випало представляти Україну у найскладніший в історії час. На тлі запеклих боїв готувати сценічний номер чи перейматися костюмами особливо часу не було. Однак українці і тут перевершили самі себе.

Хлопці однозначно стали одними з найсамобутніших учасників Євробачення Фото Getty Images

Автори номеру не лише підготували автентичне сценічне вбрання, яке зібрали з музеїв по всій країні, але й зробили рожеву панаму культовим аксесуаром. Аксесуар, який розіграли на благодійному аукціоні та зібрали 11 мільйонів гривень, став символом "Євробачення". Що вже там казати, якщо навіть у Арнольда Шварценеггера є така.

Нагадаємо, 9-го травня у Мальме відбудеться 2-й півфінал Євробачення-2024, за результатами якого стане відомо, з ким у фіналі 11-го травня змагатимуться українки alyona alyona & Jerry Heil. Дівчатам, як відомо, букмекери поки пророкують 4 місце.