Джамала, alyona alyona, Єфросиніна та ще 97 представниць різних сфер потрапили до рейтингу "УП100 Сила жінок". Фото

20-го березня "Українська правда" вперше за роки свого існування нагородила сотню лідерок у рамках проєкту "УП100. Сила жінок".

Редакція УП разом із незалежними експертами обрала сто жінок, які наближають перемогу щоденною працею, самопожертвою та турботою про наступні покоління українців.

Відзнаку отримали представниці 8-х категорій: Суспільство, Захисниці, Державне управління та політика, Бізнес, Креативні індустрії, Освіта та наука, Культура і спорт. Повний перелік "УП100. Сила жінок" дивіться у матеріалі УП.

Церемонія нагородження відбулася в "Українському домі" і розпочалася зі вступної промови головної редакторки УП Севгіль Мусаєвої:

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"Коли йдеться про національний спротив та битву за виживання країни, війна стає справою всіх: літніх та молодих, жінок та чоловіків. Саме тому ми вирішили сьогодні розповісти про жіночі обличчя нашої війни та нашого спротиву. Розповісти про тих, кому раніше приділяли недостатньо уваги, та для кого не вистачало слів".

Головна редакторка УП Севгіль Мусаєва

"Ми хочемо розказати про жінок, які приєдналися до війська або стали волонтерками, які попри все рухають науку та культуру, освіту та спорт у найважчий період української держави, які чекають на своїх дітей, коханих з полону, які втратили найдорожчих. Які, не зважаючи на щоденний біль втрат, щодня вчаться жити заново", - зазначила Севгіль.

Спеціальними гостями заходу стали Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен та виконувачка обов'язків Директора місії USAID пані Кім Кім Ї.

Севгіль Мусаєва і міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен

Виконувачка обов'язків Директора місії USAID Кім Кім Ї



За музичну частину заходу відповідали зіркові лауреатки "УП100. Сила Жінок" у категорії Культура - переможниця Євробаченні-2016 Джамала та alyona alyona, яка вже у травні представить нашу країну разом із Jerry Heil на Євробаченні-2024.

Ведучі церемонії - журналістка УП Софія Середа та автор YouTube-проєкту "Бомбардир" Роман Бебех

На початку церемонії усі присутні вшанували пам'ять загиблих на війні хвилиною мовчання

Генеральним партнером проєкту стали: USAID "Зміцнення громадської довіри (UCBI) та компанія Ferrexpo, а також серед партнерів: L’Oréal Paris, AGA.TE Jewelry Studio, Biosphere Corporation, Oreanda, Coca-Cola HBC Ukraine, La Famiglia Catering, бутік квітів KVITONKY та бренд BATISTE.



Кожна з лауреаток "УП100. Сила жінок" отримала унікальну ювелірну прикрасу, яку команда УП розробила спільно з брендом AGA.TE





Jamala виконала три пісні: "Подих", "Шлях додому" та "1944"



Засновник та СЕО корпорації Biosphere Corporation Андрій Здесенко особисто привітав Джамалу на сцені



Як відомо, Джа чекає на третього синочка

Лауреатки рейтингу УП: керівниця патронатної служби "Азову" Олена Толкачова, телеведуча і засновниця ГО "Фонд Маша" Марія Єфросиніна, волонтерка Тата Кеплер, військовослужбовиця ЗСУ, командирка мінометного взводу Ольга Бігарь, командирка взводу ЗСУ, кулеметниця Оксана Рубаняк, бойова медикиня добровольчого батальйону "Госпітальєри" Ірина Цибух, аеророзвідниця, командирка взводу БПЛА, учасниця руху Veteranka Юлія Микитенко, в.о. міського голови Полтави Катерина Ямщикова.



Усі присутні лідерки, які потрапили у рейтинг УП100. Сила жінок

Партнер заходу - бутік квітів KVITONKY

Менеджерка івентів УП Вікторія Зайченко та Севгіль Мусаєва

Лауреатки рейтингу лідерок снайперка Анастасія Савка і керівниця Superhumans Centre Ольга Руднєва

Генеральний спонсор заходу - компанія Ferrexpo

Переможниці "УП100. Сила жінок" правозахисниця Олександра Матвійчук, волонтерка Тата Кеплер та співзасновниця освітньо-волонтерського центру "Халабуда" Людмила Чичера

Політичний оглядач УП Роман Кравець провів одну з панелей з лауреатками рейтингу лідерок УП100



Реперка і лауреатка рейтингу "УП100. Сила жінок" alyona alyona заспівала для гостей заходу

У травні alyona alyona разом із Jerry Heil представить Україну на Євробаченні в Мальме з піснею "Teresa & Maria"

Поетеса і лауреатка рейтингу лідерок Катерина Калитко читала свої вірші

Аліна Мелешко-Габурич, яка втратила чоловіка на "Азовсталі", журналістка Яніна Соколова, керівниця ГО "Асоціація родин захисників "Азовсталі" Катерина Прокопенко, кулеметниця Оксана Рубаняк та представниця "Асоціації родин захисників "Азовсталі" Євгенія Синельник, яка чекає на брата-азовця з полону

Директорка Територіального центру соціального захисту населення в Дружківці, вчителька історії України, колишня полонена Наталія Карачор із сестрою та Севгіль Мусаєвою



Партнером заходу також був La Famiglia Catering

Редакція "Української правди"

Фото Дмитра Ларіна та Олександра Ратушняка