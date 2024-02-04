Стало відомо, хто представить Україну на Євробаченні 2024

У неділю, 4 лютого, оголосили результати голосування у фіналі Національного відбору на Євробачення 2024, який відбувся напередодні.

Згідно з підрахунками, на 68-пісенному конкурсі Україну представлять alyona alyona & Jerry Heil.

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Так голосували журі Нацвідбору

Результати голосування глядачів

У "Дії" за учасників Нацвідбору проголосувало 1 млн 167 тис глядачів.

Нагадаємо, фінал Нацвідбору відбувся 3 лютого. Ім'я переможця назвати не вдалося через збої у роботі застосунку "Дія". Тож організатори вирішили продовжити голосування до 4 лютого.

Як відомо, співачка SKYLERR 4-го лютого заявила про зняття своєї кандидатури з голосування, позаяк вважає, що збій у роботі"Дії" голоси можуть бути підраховані некоректно.

До слова, 68-й пісенний конкурс пройде у шведському Мальме. Перший і другий півфінали відбудуться 7 та 9 травня (Україна виступатиме у першому півфіналі Євробачення), а грандфінал — 11 травня.



