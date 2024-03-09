Джамала оголосила стать майбутньої дитини

Вагітна співачка Джамала оголосила стать своєї майбутньої дитини. Це сталося 9 березня на сцені премії імені Тараса Шевченка, коли вона отримувала відзнаку за свій музичний альбом "Qirim".

У 40-річної зірки буде третій син, про що вона повідомила, цитуючи рядки вірша Шевченка "І Архімед, і Галілей".



Джамала на сцені премії імені Шевченка Фото Севгіль Мусаєвої

"І на оновленій землі

Врага не буде, супостата,

А буде син, і буде мати,

І будуть люде на землі", - процитувала співачка.

Нагадаємо, про свою третю вагітність Джамала повідомила у день проведення Національного відбору на Євробачення 2024.

Як відомо, співачка з чоловіком Бекіром виховують двох синів - Еміра, якому в березні буде 6, і Селіма, якому у червні виповниться 4.



