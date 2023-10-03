"Дякую за ці 23 роки": депутат Столар оголосив про розлучення
41-річний нардеп від забороненої партії ОПЗЖ, відомий столичний забудовник Вадим Столар розлучається з дружиною Інною Майструк після 23 років шлюбу.
Про це депутат, який на початку повномасштабного вторгнення жив на Лазурному узбережжі Франції, повідомив у своєму Facebook.
"На жаль, війна та життя на відстані вносять свої корективи. Ми з Інною більше не у шлюбі, але залишаємось добрими друзями. Дякую за всі ці 23 роки разом, за натхнення, за постійну підтримку в усіх моїх починаннях та за наших чудових дітей!", - написав Столар.
Як відомо, у подружжя 4-ро дітей - троє дочок та син. Депутат не світив їх в мережі, як, власне, і дружину.
За період великої війни Столар кілька разів виїздив з країни вже після повернення у січні 2023.
Про те, що Столар вирішив розлучитися, деякі ЗМІ писали ще в серпні, припускаючи, що таким чином депутат хоче зберегти свої мільйонні активи, переписавши їх на дружину.