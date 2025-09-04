43-річна зірка "Абатства Даунтон" Докері на парадному хіднику ефектно розсекретила свою вагітність. Фото
Британська акторка Мішель Докері вперше стане мамою.
Зірка, яка, судячи з розмірів животика, перебуває вже на чималому терміні, оголосила про це без слів: з'явившись на лондонській прем'єрі фільму "Абатство Даунтон: Величний фінал", заключної частини серіальної та кіносаги.
43-річну Мішель на парадному хіднику супроводжував її чоловік, 37-річний продюсер Джаспер Уоллер-Брідж.
Нагадаємо, Докері та молодший брат актриси і сценаристки Фібі Уоллер-Брідж заручилися в 2022-му році, а в 2023-му зіграли весілля.
Як відомо, десять років тому Мішель пережила трагедію: тяжка хвороба забрала життя її нареченого Джона Дайніна.
"Хтось же мусив": зірка "Абатства Даунтон" заявила, що навчила цілуватися Бреда Пітта
Схибнута самотня жінка vs ідеальна бабуся: 60-річна зірка "Абатства Даунтон" заговорила про ейджизм у кіно
Зірка "Абатства Даунтон" про обстріли росіянами Харкова: Можна зруйнувати площі, та не можна зруйнувати свободу