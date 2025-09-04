43-річна зірка "Абатства Даунтон" Докері на парадному хіднику ефектно розсекретила свою вагітність. Фото

Марія Ткаченко - 4 вересня, 09:20
Мішель Докері
Фото Getty Images

Британська акторка Мішель Докері вперше стане мамою.

Зірка, яка, судячи з розмірів животика, перебуває вже на чималому терміні, оголосила про це без слів: з'явившись на лондонській прем'єрі фільму "Абатство Даунтон: Величний фінал", заключної частини серіальної та кіносаги.

43-річну Мішель на парадному хіднику супроводжував її чоловік, 37-річний продюсер Джаспер Уоллер-Брідж.


Леді Мері в Абатстві Даунтон

Виконавиця ролі леді Мері при надії

Фото Getty Images

Нагадаємо, Докері та молодший брат актриси і сценаристки Фібі Уоллер-Брідж заручилися в 2022-му році, а в 2023-му зіграли весілля.

Як відомо, десять років тому Мішель пережила трагедію: тяжка хвороба забрала життя її нареченого Джона Дайніна. 

