Схибнута самотня жінка vs ідеальна бабуся: 60-річна зірка "Абатства Даунтон" заговорила про ейджизм у кіно

Американська акторка Елізабет МакГоверн не приховує, що в сучасному сінематографі досі існує така проблеми як ейджизм та "male gaze", тобто зображення жінок із чоловічої точки зору.

Зірка серіалу "Абатство Даунтон" зізналася, що для актрис її віку пропонується зовсім небагато ролей.

Про це вона говорила в інтерв'ю The Telegraph, пише The Daily Mail.

Фани "Абатства Даунтон" знають Елізабет як Кору, графиню Грентем фото з instagram серіалу

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"Коли досягаєш мого віку, то мусиш вибирати між схибленою жінкою, яка відмовилася стати ідеальною матір'ю та дружиною, і тепер невротичка, зазвичай із проблемами з алкоголем, або ж ти граєш милу ідеальну бабусю зі складеними на колінах рученятами", - поділилася Елізабет.

Зі слів МакГоверн, у більшості своїх ролей вона відчувала, що її завдання полягало в відтворенні чоловічого бачення того, якою має бути жінка.

"Спочатку ідеальна дівчина, потім ідеальна дружина, потім ідеальна мати", - зазначила зірка.

Акторка на собі відчуває, що таке ейджизм у сучасному кіно фото з instagram макговерн

Як зізналася Елізабет, замислитися про сексизм у Голлівуді її змусили доньки, яким зараз 28 та 23 роки. Адже це покоління "бачить наскрізь лайно", яке могли вважати за належне їхні попередниці.

Нагадаємо, якось МакГоверн розказувала, як "принесла себе в жертву" та навчила Бреда Пітта цілуватися.

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