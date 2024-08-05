"Вчасно помітили": Камалія вперше зізналася, що пережила рак грудей

47-річна співачка Камалія вперше зізналася, що 4 роки тому пережила онкологію.

Виявляється, артистка хворіла на рак грудей. Про що розказала в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Відповідаючи на запитання про пластичні операції, Камалія зізналася, що колись впала і зламала ніс, тому довелося його оперувати. Також співачка не приховує, що робила уколи краси.

Камалія не проти пластики, але сама робила лише ніс, і те через його травму

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"Філери я ніколи собі не робила. Ботокс - так. Всього двічі в житті. Останній раз два роки тому", - зазначила вона і продовжила.

"Збільшення грудей я б зробила собі, якщо чесно. Я не жаліюся на свої груди, мені вони подобаються, чоловічій статі теж. Але коли жінка народжує, все одно... розумієш, хочеться форму повернути. Але я не можу це зробити. Тому що я пережила онкологію. 4 роки тому. Онкологію грудей", - раптом зізналася Камалія.

Про онкологія грудей співачка не розказувала раніше

"Але дуже вчасно помітили і видалили пухлину. У мене була перша стадія. Я пережила хімію в таблетках, операцію і променеву терапію", - додала вона.

Також артистка згадала, як у далекому 2000-му році пережила клінічну смерть через проблеми за камінням у нирках. Тоді її мама на тлі проблем із колишнім чоловіком пережила інсульт і 11 днів була в комі. Камалії доводилося багато працювати, щоб лікувати маму і на щось жити. Тому вона не звертала уваги на біль у нирках, а коли вже було пізно, потрапила до лікарні у важкому стані.

"Я не люблю розповідати про хвороби і такі речі", - сказала Камалія у відповідь на питання ведучого, чому раніше про це ніхто не знав.

Нагадаємо, нещодавно Камалія повернулася в кінний спорт після 4-річної перерви.