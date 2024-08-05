Камалія у квітчастому ромпері та чоботях посвітила ніжками на оглядовому колесі. Відео

Камалія на прогулянку літнім Києвом надягла квітчасний ромпер

Співачка Камалія зізналася у любові Києву та Подолу зокрема, показавшись у веселенькому літньому луці на тлі його краєвидів.

Ліричний настрій на 47-річну зірку нахлинув під час катання на оглядовому колесі.

Артистка поділилася емоціями та продемонструвала ніжки

"На вихідних я мала неймовірне задоволення покататися на оглядовому колесі на Подолі в Києві. Цей чарівний район завжди сповнений життя, історії та неповторної атмосфери. Прогулюючись вузенькими вуличками Подолу, відчуваєш себе частиною його магії та загадковості. Кожен куточок цього місця розповідає свою унікальну історію, а вечірні вогні додають йому особливого шарму", - написала Камалія в Instagram.

"Київ завжди був для мене особливим, але кожного разу він вражає мене своєю красою та чарівністю. Я зізнаюся у своїй безмежній любові до Києва — місця, яке займає особливе місце в моєму серці. Дякую, моє улюблене місто, за натхнення і тепло, яке ти даруєш кожному з нас!", - зізналася артистка.

"Я обожнюю своє місто. Я насолоджуюсь кожною хвилинкою і я ніколи-ніколи не залишу тебе, Києве мій і моя Україна", - заприсяглася вона.

Нагадаємо, нещодавно розлучена з Мохаммадом Захуром Камалія натякнула, що закохана вона не лише у Київ, та похвалилася обручкою.

Як відомо, співачка періодично навідується до Лондона, де під час повномасштабної війни мешкають і навчаються її доньки, Мірабелла та Арабелла.



