Репяхова розповіла, чому 57-річний Павлік відмовився від операції на серці

Блогерка та дружина співака Віктора Павліка Катерина Репяхова у своєму Instagram розповіла, чому її чоловік відмовився від операції на серці.

Репяхова відповідала на запитання підписників і її запитали, чому Віктор відмовився від хірургічного втручання.

"Тому, що його нічого не бентежить по здоров'ю. І ніколи не бентежило. Те, що в нього знайшли у серці — випадковість. Він взагалі з іншим запитом йшов", - написала блогерка.

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Катерина зазначила, що 57-річний Павлік впевнений в тому, що проживе довго й без операції.

"У його мами вада серця і вона живе більш як 80 років. Він вважає, що і він так само проживе, як і його мама", - додала 29-річна дружина Павліка.

Нагадаємо, влітку цього року лікарі діагностували у Віктора Павліка проблему із серцем, яка потребує хірургічного втручання. Якщо йому не поставлять штучний серцевий клапан для нормального функціонування м'яза, то є загроза раптової смерті.