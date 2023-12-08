Бекхем у білому показалася на модному заході з донькою в чорному
49-річна дизайнерка Вікторія Бекхем показалася в Маямі на заході Vogue 100 разом зі своєю 12-річною донькою Харпер.
На івент Вікі прийшла у білому костюмі власного бренду.
Як відомо, Бекхеми часто відвідують заходи з донькою і активно показують її у мережі. У січні ще 11-річна Харпер вигуляла на весіллі Марка Ентоні сукню, яку для неї пошила мама.
Нагадаємо, до 7 років батько Харпер і чоловік Вікторії, британський футболіст Девід Бекхем забороняв їй стригти волосся. А пізніше він зробив це власноруч.
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