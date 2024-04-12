Бекхем у глянці посвітила ніжками з-під тренчу та граційно вляглася на кушетку. Фото

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем з’явилася на обкладинці французької версії журналу Elle.

Головним кавером, а також кількома світлинами зі зйомки Вікі поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Перед камерою вона постала в елегантних образах, зокрема, примірявши, невагому сукню, оверсайз костюм, тренч та жакет.

Бекхем обійняла себе для нової обкладинки фото Sofi and Mauro

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Вікторія знялася також у нестандартних позах фото Sofi and Mauro

фото Sofi and Mauro

Вікі посвітила стрункими ніжками фото Sofi and Mauro

До речі, Вікі часто можна побачити в одязі власного бренду. Дизайнерка полюбляє з’являтися у ньому як на світських івентах, так і на вечірках. Також Бекхем залюбки створює одяг для своїх подружок та близьких. Наприклад, якось вона похизувалася вбраням, яке розробила спеціально для донечки Харпер.

Нагадаємо, нещодавно Бекхем показала найкращий подарунок від чоловіка за всі роки їхнього шлюбу.